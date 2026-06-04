Formel 1 wieder bei RTL: Wie geht es nach Monte Carlo weiter?
Das waren gute Nachrichten für deutsche Formel-1-Fans: RTL zeigt wieder die Königsklasse, angefangen mit dem Traditions-GP von Monaco. Noch ist nicht bestätigt, wie es dann weitergeht.
Hervorragende Nachrichten für deutsche GP-Anhänger kurz vor dem Traditions-GP in Monte Carlo: RTL ist wieder an Bord und berichtet im freien Fernsehen am 6. Juni ab 15.15 Uhr vom Qualifying und am 7. Juni ab 13.30 vom Rennen.
Damit haben die Zuschauer die Möglichkeit Formel 1 auf RTL, RTL-Nitro sowie auf Sky (alle Trainings und der Grand Prix) zu sehen. Bis anhin war die F1-Action Sky und den Abonnenten vorbehalten. In Sub-Lizenz wurde vereinbart, dass RTL von sieben Läufen berichtet.
RTL-Sportchef Frank Robens: «Dieses Super-Sport-Wochenende ist erst der Anfang. Erstmals arbeiten wir bei einem internationalen Sport-Event in dieser Form zusammen und verbinden unsere Stärken für ein gemeinsames TV- und Streaming-Erlebnis.»
Gemäss früherem Abkommen zwischen Sky und RTL durfte RTL sieben Läufe im freien Fernsehen zeigen. 2025 waren das die Rennen von China, Imola, Barcelona, Montreal, Spa, Zandvoort und Las Vegas.
Das Programm 2026 ist von RTL noch nicht verkündet worden, aber sehr gut möglich, dass nach Monaco auch die Traditionsrennen von Barcelona und Spa-Francorchamps gezeigt werden.
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Monaco-GP im TV
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Freitag, 5. Juni
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13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial
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13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
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13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
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13.30 Erstes Training
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15.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994
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16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
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16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
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17.00 Zweites Training
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18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
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19.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments
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20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
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21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
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23.00 Sky Sport F1 – Kanada-GP Wiederholung
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Samstag, 6. Juni
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06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
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07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
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09.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula
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11.40 Sky Sport F1 – Best battles of 2025
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16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
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12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
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12.30 Drittes Training
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15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
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15.15 RTL – Vorberichte zum Qualifying
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15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
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15.35 ORF 1 – Formel-1-News
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15.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
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15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying
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15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
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16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
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17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
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18.00 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments
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19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
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22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
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22.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Nigel Mansell in Silverstone 1987
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23.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
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Sonntag, 7. Juni
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06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
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11.20 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying moments of 2025
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12.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments
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13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
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13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
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13.30 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen
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13.30 RTL – Vorberichte zum Rennen
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14.20 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen
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14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco
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14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco
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15.00 Grosser Preis von Monaco (78 Runden) Bei uns im Live-Ticker
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17.00 ORF 1 – Analyse des Rennens
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17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
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17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer
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18.10 ServusTV – Zusammenfassung Rennen
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18.15 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
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20.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
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21.00 Sky Sport F1 – GP Monaco Wiederholung
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00.40 ORF1 – GP Monaco Wiederholung
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