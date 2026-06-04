Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Formel 1 wieder bei RTL: Wie geht es nach Monte Carlo weiter?

Das waren gute Nachrichten für deutsche Formel-1-Fans: RTL zeigt wieder die Königsklasse, angefangen mit dem Traditions-GP von Monaco. Noch ist nicht bestätigt, wie es dann weitergeht.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Das gelbe Mikro und Kai Ebel gehören seit Jahren zur Formel 1 auf RTL
Das gelbe Mikro und Kai Ebel gehören seit Jahren zur Formel 1 auf RTL
Foto: XPB
Das gelbe Mikro und Kai Ebel gehören seit Jahren zur Formel 1 auf RTL
© XPB

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Hervorragende Nachrichten für deutsche GP-Anhänger kurz vor dem Traditions-GP in Monte Carlo: RTL ist wieder an Bord und berichtet im freien Fernsehen am 6. Juni ab 15.15 Uhr vom Qualifying und am 7. Juni ab 13.30 vom Rennen.

Werbung

Werbung

Damit haben die Zuschauer die Möglichkeit Formel 1 auf RTL, RTL-Nitro sowie auf Sky (alle Trainings und der Grand Prix) zu sehen. Bis anhin war die F1-Action Sky und den Abonnenten vorbehalten. In Sub-Lizenz wurde vereinbart, dass RTL von sieben Läufen berichtet.

RTL-Sportchef Frank Robens: «Dieses Super-Sport-Wochenende ist erst der Anfang. Erstmals arbeiten wir bei einem internationalen Sport-Event in dieser Form zusammen und verbinden unsere Stärken für ein gemeinsames TV- und Streaming-Erlebnis.»

Empfehlungen

Gemäss früherem Abkommen zwischen Sky und RTL durfte RTL sieben Läufe im freien Fernsehen zeigen. 2025 waren das die Rennen von China, Imola, Barcelona, Montreal, Spa, Zandvoort und Las Vegas.

Werbung

Werbung

Das Programm 2026 ist von RTL noch nicht verkündet worden, aber sehr gut möglich, dass nach Monaco auch die Traditionsrennen von Barcelona und Spa-Francorchamps gezeigt werden.

  • Monaco-GP im TV

  • Freitag, 5. Juni

  • 13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

  • 13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

  • 13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

  • 13.30 Erstes Training

  • 15.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

  • 16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

  • 16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

  • 17.00 Zweites Training

  • 18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 19.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

  • 20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

  • 21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

  • 23.00 Sky Sport F1 – Kanada-GP Wiederholung

  • Samstag, 6. Juni

  • 06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

  • 07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

  • 09.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula

  • 11.40 Sky Sport F1 – Best battles of 2025

  • 16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

  • 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

  • 12.30 Drittes Training

  • 15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

  • 15.15 RTL – Vorberichte zum Qualifying

  • 15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 15.35 ORF 1 – Formel-1-News

  • 15.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

  • 18.00 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

  • 19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • 22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

  • 22.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Nigel Mansell in Silverstone 1987

  • 23.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • Sonntag, 7. Juni

  • 06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • 11.20 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying moments of 2025

  • 12.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

  • 13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

  • 13.30 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

  • 13.30 RTL – Vorberichte zum Rennen

  • 14.20 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

  • 14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

  • 14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

  • 15.00 Grosser Preis von Monaco (78 Runden) Bei uns im Live-Ticker

  • 17.00 ORF 1 – Analyse des Rennens

  • 17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

  • 17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

  • 18.10 ServusTV – Zusammenfassung Rennen

  • 18.15 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 20.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

  • 21.00 Sky Sport F1 – GP Monaco Wiederholung

  • 00.40 ORF1 – GP Monaco Wiederholung

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

131

2

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

88

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

75

4

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

72

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

58

6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

48

7

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

43

8

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

20

9

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

18

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

16

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien