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Formel-1-WM-Leader Kimi Antonelli: Deshalb gibt er sich keine Bestnote

Kimi Antonelli führt die WM auch nach neun Rennwochenenden an. Dennoch ist der Mercedes-Star überzeugt, dass er keine tadellose Leistung abgeliefert hat. Er bewertet seine bisherigen Auftritte.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Kimi Antonelli geht streng mit sich ins Gericht
Kimi Antonelli geht streng mit sich ins Gericht
Foto: Bearne / XPB Images
Kimi Antonelli geht streng mit sich ins Gericht
© Bearne / XPB Images

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Kimi Antonelli begeistert die GP-Beobachter und Fans gleichermassen mit seinen starken Auftritten. Der erst 19-jährige Mercedes-Pilot hat fünf der bisherigen neun GP in diesem Jahr für sich entschieden, zwei weitere Rennen beendete er auf dem Podest. Damit führt er auch vor der zehnten WM-Runde in Belgien die WM-Wertung an.

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Der frühere GP-Pilot und heutige ServusTV-Experte Christian Klien sagt über den schnellen Lockenkopf aus dem Sternteam: «An einen echten Fehler von ihm in diesem Jahr kann ich mich nicht erinnern. Wenn’s nicht klappt, liegt es eigentlich immer am Auto.» Antonelli selbst geht strenger mit sich ins Gericht.

Auf die Frage von ServusTV-Kommentator Andreas Gröbl, ob er sich für die bisherigen Auftritte in diesem Jahr zehn von zehn Punkten gibt, sagte der Rennfahrer aus Bologna: «Nein, ich würde mir keine Zehn geben, und das aus mehreren Gründen. Zuallererst wäre da das dritte Training in Australien. Das lief nicht gut und wir hätten deswegen beinahe das Qualifying verpasst. Wir konnten das Auto nicht richtig abstimmen und all das, deshalb hat meine Leistung da das Ende des Wochenendes negativ beeinflusst.»

Im Artikel erwähnt

«Dann wäre da auch das Rennen in Japan, das ich zwar gewonnen habe, aber ich hatte einen wirklich schlechten Start. Wir haben den Stint verlängert und ich hatte dann auch Glück mit dem Safety-Car», fuhr Antonelli mit seiner Fehlerliste fort. «Und zuletzt war da das Sprint-Rennen in Miami, in dem ich zu oft neben der Piste unterwegs gewesen bin, das Qualifying in Barcelona und auch das Abschlusstraining in Spielberg. Es gab also einige Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Deshalb gebe ich mir achteinhalb von zehn Punkten.»

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