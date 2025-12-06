Weiter zum Inhalt
Formel-1-WM-Leader Lando Norris: «Natürlich bin ich enttäuscht»

Im Qualifying zum letzten Grand Prix der Saison blieb Lando Norris knapp zwei Zehntel langsamer als sein WM-Gegner Max Verstappen. Danach beteuerte er: «Wir haben getan, was wir konnten.»

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris gratulierte Max Verstappen zur Pole
Lando Norris gratulierte Max Verstappen zur Pole
Foto: Steven Tee / Getty Images
Lando Norris gratulierte Max Verstappen zur Pole
© Steven Tee / Getty Images

In der WM-Tabelle hat Lando Norris die Nase vorn, er geht mit einem Vorsprung von zwölf WM-Zählern ins letzte Kräftemessen des Jahres, in dem sich der Titelkampf entscheidet. Doch die beste Ausgangslage für den Sieg hat sich sein erster Verfolger in der Gesamtwertung verschafft: Max Verstappen setzte mit seiner Pole-Runde von 1:22,207 min im Qualifying ein Ausrufezeichen.

Der Red Bull Racing-Star blieb im entscheidenden Moment zwei Zehntel schneller als der WM-Spitzenreiter aus dem McLaren-Team. Mit Oscar Piastri startet der dritte WM-Kandidat im Bunde von Platz 3 ins letzte Saisonrennen. Die Zuschauer dürfen sich also auf einen spannenden letzten Grand Prix freuen.

Norris erklärte nach der Zeitenjagd: «Es ist hart. Max hat einen guten Job gemacht, ich gratuliere! Wir haben alles getan, was wir konnten. Und ich denke auch, dass meine Runde ziemlich gut war. Ich war eigentlich zufrieden damit.»

«Aber natürlich bin ich enttäuscht, dass ich es nicht auf die Pole geschafft habe», gestand der 25-jährige Brite. «Aber ich werde dennoch versuchen, das Rennen zu gewinnen, das ist das Ziel», versprach der WM-Leader.

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

10

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

