Formel-1-WM-Leader Lando Norris: «Natürlich bin ich enttäuscht»

In der WM-Tabelle hat Lando Norris die Nase vorn, er geht mit einem Vorsprung von zwölf WM-Zählern ins letzte Kräftemessen des Jahres, in dem sich der Titelkampf entscheidet. Doch die beste Ausgangslage für den Sieg hat sich sein erster Verfolger in der Gesamtwertung verschafft: Max Verstappen setzte mit seiner Pole-Runde von 1:22,207 min im Qualifying ein Ausrufezeichen.

Der Red Bull Racing-Star blieb im entscheidenden Moment zwei Zehntel schneller als der WM-Spitzenreiter aus dem McLaren-Team. Mit Oscar Piastri startet der dritte WM-Kandidat im Bunde von Platz 3 ins letzte Saisonrennen. Die Zuschauer dürfen sich also auf einen spannenden letzten Grand Prix freuen.

Norris erklärte nach der Zeitenjagd: «Es ist hart. Max hat einen guten Job gemacht, ich gratuliere! Wir haben alles getan, was wir konnten. Und ich denke auch, dass meine Runde ziemlich gut war. Ich war eigentlich zufrieden damit.»

«Aber natürlich bin ich enttäuscht, dass ich es nicht auf die Pole geschafft habe», gestand der 25-jährige Brite. «Aber ich werde dennoch versuchen, das Rennen zu gewinnen, das ist das Ziel», versprach der WM-Leader.

