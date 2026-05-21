Formel-1-Zukunft: Mick Schumacher hofft auf Comeback der V8-Motoren

Lange hatte Mick Schumacher im vergangenen Jahr auf eine Rückkehr in den GP-Zirkus gehofft. Der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher hatte auch gute Aussichten auf ein Cockpit bei Neueinsteiger Cadillac. Doch die Verantwortlichen des US-Rennstalls entschieden sich letztlich dazu, im ersten GP-Jahr auf zwei erfahrene Piloten zu setzen und Valtteri Bottas und Sergio «Checo» Pérez unter Vertrag zu nehmen.

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Schumacher sagt vor seiner Indy-500-Premiere dazu: «Wir haben bis zum Schluss mit Cadillac verhandelt, und letztlich hatten sie dann den Entschluss gefasst, dass sie in eine andere Richtung gehen wollen. Meine Optionen zu diesem Zeitpunkt waren deshalb der Verbleib in der WEC oder der Wechsel zur IndyCar-Serie.»

Ausschlaggebend für seine Entscheidung war der Wunsch, wieder in einem Formelsport-Auto zu fahren, verrät der Deutsche: «Ich wollte in den Formelsport zurück und deshalb wollte ich auch unbedingt erleben, wie es ist, in der IndyCar zu fahren. Es macht mir wirklich grossen Spass, die Meisterschaft ist grossartig. Sie ist sehr rau und körperlich sehr anspruchsvoll, was den Faktor Fahrer wieder stark in den Vordergrund rückt.»

«Für mich geht es in diesem Jahr vorerst darum, möglichst viel zu lernen und zu verstehen, was nötig ist, um hier schnell zu sein. Ich musste darüber hinaus auch all die neuen Strecken lernen, das ist für mich ein grosser Teil der Herausforderung», erklärt der 27-Jährige, der sich dennoch Gedanken über die Zukunft der Formel 1 macht.

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Mick sagt: «Die Formel 1 ist ziemlich techniklastig, wenn man das so sagen kann. Die aktuellen Autos sind wohl nicht gerade einfach zu verstehen und zu fahren, und offenbar ist es wohl nicht mehr so, dass man zu 100 Prozent Vollgas gibt. Ich bin mir sicher, dass sich die Dinge mit der Zeit wieder ändern werden, und ich hoffe, dass die V8-Motoren zurückkehren, denn ich finde sie fantastisch und intuitiv. Es ist ein grossartiger Motor, der einen tollen Sound liefert und genau das macht meiner Meinung nach die Formel 1 aus. Es geht um den lauten Sound und den grossen Motor. Das wäre also grossartig.»