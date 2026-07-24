Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Rote Flagge! Das sagt Franco Colapinto (Alpine) über seinen Crash

Alpine-Pilot Franco Colapinto verunfallte im zweiten F1-Training in Budapest. Wie es zum Crash kam und warum der Argentinier sich mit dem Auto und den Streckenbedingungen so schwertat.

Formel 1

Franco Colapinto musste im FP1 zuschauen, weil Rookie Paul Aron fuhr
Franco Colapinto musste im FP1 zuschauen, weil Rookie Paul Aron fuhr
Foto: XPB
Franco Colapinto musste im FP1 zuschauen, weil Rookie Paul Aron fuhr
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Im ersten freien Training in Budapest musste er zuschauen, im zweiten verunfallte er. Der Ungarn-Freitag lief für Alpine-Pilot Franco Colapinto überhaupt nicht so wie erhofft. Im zweiten freien Training rauschte der Argentinier nach einer halben Stunde ab, schlug rücklings in die Streckenbegrenzung ein. Alpine-Berater und -Teamchef Flavio Briatore wirkte in der Garage alles andere als begeistert über die Performance seines Schützlings.

Werbung

Werbung

Kurzer Arbeitstag für Colapinto

Colapinto wurde vom Medical-Car für die kurze Strecke von der letzten Kurve bis zur Garage abtransportiert. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wenige Minuten nach der letzten Session konnte Colapinto schon wieder müde lächeln. Er resümierte: «Das war ein ziemlich kurzer Tag.» Nur gut eine halbe Stunde war er auf der Strecke. Statt zwei Stunde wie die meisten seiner Kollegen.

Heck verloren, eingeschlagen

Colapinto: «Ich glaube, dass die Autos dieses Jahr mit der niedrigen Downforce kniffliger und kniffliger zu fahren sind. Auf einer Strecke wie dieser hier mit so wenig Grip ist das schwierig. Ich habe in der letzten Kurve das Heck verloren, bin dann mit dem Heck des Autos mit den Reifen eingeschlagen. Kein guter Tag. Kein guter Start. Ich habe ja auch noch den Morgen verloren.» Weil da der Nachwuchsfahrer Paul Aron für eine Rookie-Session seinen Boliden übernommen hatte.

Im Artikel erwähnt

Colapinto: «Ich habe einiges an Zeit auf der Strecke verpasst. Ich werde mich jetzt auf die Dinge konzentrieren, die wir daraus lernen können, und auf das, was wir für morgen verbessern können. Wir haben natürlich nicht so viele Daten, aber ich glaube, dass wir trotzdem damit arbeiten können und das Auto morgen in ein besseres Fenster bekommen können.»

Werbung

Werbung

Der Unfall von Franco Colapinto war nicht der erste Zwischenfall des Tages. Schon im ersten freien Training am Freitagmittag hatte es eine rote Flagge gegeben. Lance Stroll war mit einem Dreher im FP1 liegengeblieben. Der Unfall war wohl auf eine gebrochene Radaufhängung zurückzuführen, Stroll musste das FP2 auslassen. Beide Trainings am Freitag wurden entsprechend ungefähr zur Halbzeit für jeweils wenige Minuten unterbrochen. In beiden Sessions lag Ferrari jeweils vorn.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

25

1:18,729

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

29

+0,148

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

30

+0,499

04

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

26

+0,692

05

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

29

+0,933

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

19

+1,071

07

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

29

+1,312

08

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

28

+1,372

09

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

30

+1,396

10

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

29

+1,524

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  4. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  5. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM