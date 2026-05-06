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Franco Colapinto (Alpine): Idol getroffen, bestes Rennen gefahren

Franco Colapinto fuhr in Miami sein bislang bestes Formel-1-Rennen. Beflügelt durch ein Treffen mit Superstar Lionel Messi? Auch ein Clash mit Lewis Hamilton konnte Colapinto nicht stoppen.

Formel 1

Franco Colapinto
Franco Colapinto
Foto: XPB
Franco Colapinto
© XPB

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Franco Colapinto lieferte in Miami ein mehr als souveränes Wochenende ab. Der Alpine-Pilot kam im Grand Prix als Achter über die Ziellinie, rutschte durch die Zeitstrafe gegen Charles Leclerc sogar noch eine Position hoch, war am Ende Siebter. Das ist sein bisher bestes Ergebnis in der Formel 1. Achter wurde er in seinem zweiten F1-Rennen 2024 in Aserbaidschan schon mal. Nun durch das Pech von Leclerc die neue Bestmarke – die konnte Colapinto aber erst am Abend feiern, als die Formel 1 schon zusammengepackt hatte.

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«Bisher bestes Wochenende»

Mit der starken Performance dürfte Colapinto mächtig stolz auf sich sein. Nach dem Rennen sagte er: «Ich glaube, seit ich in der Formel 1 bin, war das mein bisher bestes Wochenende. Ich bin sehr zufrieden, es ist wirklich gut gelaufen. Ich denke, wir haben jede Session optimal genutzt und wichtige Punkte geholt. Es war also ein Wochenende, auf das wir alle sehr stolz sein können, und wir werden versuchen, in Kanada noch besser zu werden.»

Clash mit Hamilton

Zur Anfangsphase des Rennens sagte er: «Wir hatten einen kleinen Clash mit Lewis, aber das hat zum Glück keinen großen Schaden verursacht, sodass wir weiterfahren konnten.» Zumindest nicht bei Colapinto. Hamilton klagte über eine halbe Sekunde Downforce-Verlust pro Runde, war zumindest während des Rennens merklich sauer auf Colapinto: Es kursiert ein Onboard-Video, in dem Hamilton den Mittelfinger in Richtung des Argentiniers zeigt. Am Ende landete Hamilton in der Gesamtwertung aber noch vor Colapinto. Damit dürften beide dann zufrieden gewesen sein – nach dem Rennen schienen sie sich versöhnt zu haben, scherzten miteinander.

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Colapinto traf Lionel Messi

Was den jungen Argentinier vielleicht ein wenig vor seinem Rekordrennen beflügelt hat: Er traf am Miami-Wochenende die Fußball-Ikone Lionel Messi. Colapinto bezeichnete seinen Landsmann als einen seiner großen sportlichen Helden. Messi ist mit einem WM-Titel, vier Champions-League-Siegen, zehn spanischen Meisterschaften und unzähligen anderen Trophäen einer der besten Fußballer aller Zeiten. Messi spielt für Inter Miami in der MLS (Major League Soccer). Für ihn war der Besuch bei der Formel 1 also ein Heimspiel – und eine Mission als Glücksbringer.

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

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Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

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