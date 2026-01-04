Weiter zum Inhalt
Franco Colapinto zuversichtlich: 2026 kommt die Wende für Alpine

In diesem Jahr hatte das Alpine-Team kaum Grund zur Freude. Entsprechend gross ist die Hoffnung des WM-Schlusslichts, dass 2026 besser wird. Franco Colapinto sagt, was dafür spricht.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Franco Colapinto
Franco Colapinto
Foto: Moy / XPB Images
Franco Colapinto
© Moy / XPB Images

Es gab 2025 nur sechs WM-Runden, die das Alpine-Team mit frischen WM-Zählern beendete – und jedes Mal war es Routinier Pierre Gasly, der für den Punkte-Segen sorgte. In Bahrain wurde er Siebter, in Miami durfte er den zehnten Platz bejubeln, in Silverstone erlebte er als Sechster sein Saison-Highlight.

Im darauffolgenden Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps wurde er Zehnter und auch in São Paulo gab es im GP den zehnten Platz zu feiern. Hinzu kam auf dem brasilianischen Rundkurs noch ein WM-Punkt für den achten Platz im zweitletzten Sprint des Jahres.

Sein Teamkollege Franco Colapinto, der nach dem Rennen in Miami das Cockpit von Jack Doohan übernommen hatte, ging in allen 18 Kräftemessen, die er bestritten hatte, leer aus. Der Vertrag des Rookies wurde dennoch verlängert, und das bedeutet, dass er zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere in den Genuss einer normalen Saisonvorbereitung kommen wird.

«Ich freue mich wirklich sehr auf die Saison 2026», erklärte der Argentinier, und betonte: «Ich werde einfach ein normales Jahr haben und die Vorsaison-Testfahrten bestreiten – ich werde von Anfang an mit dem Auto arbeiten können, was super und ganz anders ist, was ich bisher erlebt habe. Es wird sicherlich sehr hilfreich sein, dass ich nicht mitten in der Saison einsteige.»

Der 22-Jährige ist sich auch sicher, dass sein neuer Dienstwagen deutlich besser sein wird als der Vorgänger. «Wir glauben, dass wir konkurrenzfähiger sein werden und deshalb mehr Chancen haben werden. Wir fokussieren uns ganz auf uns selbst und kümmern uns um die Probleme, die wir 2025 hatten.»

Colapinto ist überzeugt: «Viele davon werden wir durch das neue Auto aus der Welt schaffen, denn wir haben an den Schwachstellen gearbeitet und konnten uns in dieser Hinsicht verbessern. Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir stärker auftreten können.» Er räumte zwar ein: «Wir müssen natürlich abwarten und schauen, was die anderen machen.» Gleichzeitig betonte er aber auch: «Wir haben unsererseits unser Bestes gegeben und viel aus den vergangenen Jahren gelernt. Wir haben dadurch verstanden, in welche Richtung wir gehen müssen.»

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

