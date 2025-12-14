Weiter zum Inhalt
Fred Vasseur: Das steckt hinter den mysteriösen «Berichten» der Fahrer

Im Laufe der Saison 2025 gab es immer wieder Meldungen über kritische Berichte, die die Fahrer ans Ferrari-Team gegeben haben sollen. Teamchef Fred Vasseur klärt auf, was es damit auf sich hat.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Fred Vasseur vor der Ferrari-Garage
Fred Vasseur vor der Ferrari-Garage
Foto: Sam Bloxham/Getty Images
Fred Vasseur vor der Ferrari-Garage
© Sam Bloxham/Getty Images

Immer wieder Unruhe bei Ferrari – so ließe sich der nicht-sportliche Part der Saison der Roten in der Saison 2025 zusammenfassen. Auf der Strecke lief es nicht wie erhofft, aber daneben ging es fast noch brisanter zu. Die Gerüchte überschlugen sich im Laufe der Saison 2025 phasenweise: In italienischen Medien wurde Teamchef Fred Vasseur angezählt, teilweise sogar über einen neuen Ferrari-Teamchef Christian Horner spekuliert. Und immer wieder wurde dramatisch berichtet: Hamilton legt Ferrari einen «Bericht» vor, in dem er drastische Änderungen verlange.

Nach der Saison räumt Teamchef Vasseur – weiterhin im Amt und von Konzernchef Elkann unterstützt – mit einigen dieser Gerüchte auf. Der Franzose erklärt zum Beispiel das Mysterium der «Berichte», die seine Fahrer einreichen – oft medial stilisiert zu einer Art Beschwerdeschrift, die nach großer Krise klingt.

Vasseur: «Wenn ich manchmal in einigen Artikeln gelesen habe, dass wir Berichte von den Fahrern bekommen haben, in denen sie um Änderungen gebeten haben, dann muss ich ehrlich sagen, dass einige in dieser Hinsicht etwas naiv sind. Denn wir erhalten nach jedem Rennen Berichte von den Fahrern. Es ist nichts Besonderes, wenn ein Fahrer dem Team einen Bericht schickt, in dem er sagt: ‹Okay, wir müssen dies und das tun.›»

Nach außen hin muss der Ferrari-Teamchef natürlich Geschlossenheit signalisieren, vor allem in Anbetracht von vor allem Lewis Hamiltons oft negativen Interviews nach den Sessions. Doch speziell in Bezug auf Ferrari werden Infos oft heißer gekocht als sie sind (die Metapher mit der Pasta sparen wir uns an dieser Stelle). Vasseur ist ein Freund des offenen Diskurses ging sogar soweit zu sagen, es würde ihn «kaputtmachen», wenn seine Fahrer ihm sagen würden, Ferrari mache einen guten Job. Für Ferrari vielleicht ein Lichtblick: Sollte die Scuderia das neue Reglement ab 2026 besser umsetzen, dürften die mystischen «Berichte» künftig positiver ausfallen.

