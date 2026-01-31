Fred Vasseur erklärt: Deshalb war der Barcelona-Test ein Erfolg für Ferrari

Die ersten Testfahrten des Jahres haben die Teams bereits hinter sich gebracht und nachdem abgesehen vom Williams-Team alle Rennställe auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya unterwegs gewesen waren, lautet die grosse Frage: Wer hat bei den ersten gemeinsamen Probefahrten einen guten Eindruck hinterlassen.

Da die Zeitenlisten weder offiziell noch sehr aussagekräftig ausfielen – zu diesem Zeitpunkt der Saison konzentrieren sich die Teams noch nicht auf schnelle Runden – stehen die gefahrenen Runden im Fokus der Beobachter. Und in dieser Hinsicht gehört Ferrari sicherlich zu den Teams, die einen positiven Auftakt in die neue Formel-1-Ära bejubeln dürfen.

Die Scuderia aus Maranello entschied sich, trotz der Regen-Vorhersage am Dienstag auf die Bahn zu gehen. Auch am vierten und fünften Testtag war die neue rote Göttin von Lewis Hamilton und Charles Leclerc auf der Bahn, und das Duo spulte insgesamt mehr als 400 Runden ab – sehr zur Freude von Fred Vasseur.

Der Teamchef erklärte nach dem Testabschluss auf der spanischen Piste: «Insgesamt war das ein positiver Test, es lief sowohl auf nasser als auch trockener Bahn gut für uns und wir konnten eine Menge Runden drehen. Es ist gut, wenn man jeden Tag rund 160 Runden drehen kann, denn zu diesem Zeitpunkt ist es sehr wichtig, viele Daten zu sammeln, damit wir uns gut auf die nächsten Tests in Bahrain vorbereiten können. Es ist noch sehr früh in der Saison und entsprechend wichtig ist es, viele Kilometer zurückzulegen.»

«Als Team gibt es so vieles, das es zu entdecken gibt, sowohl beim Antrieb als auch beim Chassis, und auch das Management der Systeme ist eine Herausforderung. Mit jeder Runde konnten wir Fortschritte machen, und auch die Fahrer sind stark gefordert, denn sie müssen auch am Steuer viel Neues lernen und sich anpassen. Es war also auch für sie eine wichtige Woche», fügte der Franzose an.