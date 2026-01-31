Weiter zum Inhalt
Fred Vasseur erklärt: Deshalb war der Barcelona-Test ein Erfolg für Ferrari

Die Ferrari-Stars Charles Leclerc und Lewis Hamilton drehten beim Shakedown-Test auf dem Barcelona-Rundkurs mehr als 400 Runden. Entsprechend positiv fällt die Bilanz von Teamchef Fred Vasseur aus.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Das Ferrari-Team erlebte in Barcelona einen produktiven Shakedown-Test
Das Ferrari-Team erlebte in Barcelona einen produktiven Shakedown-Test
Foto: Ferrari
Das Ferrari-Team erlebte in Barcelona einen produktiven Shakedown-Test
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

Die ersten Testfahrten des Jahres haben die Teams bereits hinter sich gebracht und nachdem abgesehen vom Williams-Team alle Rennställe auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya unterwegs gewesen waren, lautet die grosse Frage: Wer hat bei den ersten gemeinsamen Probefahrten einen guten Eindruck hinterlassen.

Da die Zeitenlisten weder offiziell noch sehr aussagekräftig ausfielen – zu diesem Zeitpunkt der Saison konzentrieren sich die Teams noch nicht auf schnelle Runden – stehen die gefahrenen Runden im Fokus der Beobachter. Und in dieser Hinsicht gehört Ferrari sicherlich zu den Teams, die einen positiven Auftakt in die neue Formel-1-Ära bejubeln dürfen.

Die Scuderia aus Maranello entschied sich, trotz der Regen-Vorhersage am Dienstag auf die Bahn zu gehen. Auch am vierten und fünften Testtag war die neue rote Göttin von Lewis Hamilton und Charles Leclerc auf der Bahn, und das Duo spulte insgesamt mehr als 400 Runden ab – sehr zur Freude von Fred Vasseur.

Der Teamchef erklärte nach dem Testabschluss auf der spanischen Piste: «Insgesamt war das ein positiver Test, es lief sowohl auf nasser als auch trockener Bahn gut für uns und wir konnten eine Menge Runden drehen. Es ist gut, wenn man jeden Tag rund 160 Runden drehen kann, denn zu diesem Zeitpunkt ist es sehr wichtig, viele Daten zu sammeln, damit wir uns gut auf die nächsten Tests in Bahrain vorbereiten können. Es ist noch sehr früh in der Saison und entsprechend wichtig ist es, viele Kilometer zurückzulegen.»

«Als Team gibt es so vieles, das es zu entdecken gibt, sowohl beim Antrieb als auch beim Chassis, und auch das Management der Systeme ist eine Herausforderung. Mit jeder Runde konnten wir Fortschritte machen, und auch die Fahrer sind stark gefordert, denn sie müssen auch am Steuer viel Neues lernen und sich anpassen. Es war also auch für sie eine wichtige Woche», fügte der Franzose an.

In der Woche vor dem nächsten Test in Bahrain werde intensiv im Werk in Maranello gearbeitet, kündigte der Ingenieur an. «Wir werden alles analysieren, was wir in den vergangenen Tagen an Daten gesammelt haben und schauen, wo wir nachlegen können. Wir haben viele offene Themen, die wir in Bahrain angehen wollen, dort bleiben uns auch zwei Mal drei Tage Zeit, um uns auf die Saison vorzubereiten. Das wird sicherlich auch sehr arbeitsreich, denn kurz darauf steht schon der Saisonstart in Melbourne an. Die Tests in Bahrain werden wahrscheinlich deutlich aussagekräftiger sein als der Test hier in Barcelona», betonte er.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

