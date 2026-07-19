Fred Vasseur/Ferrari: «Charles Leclerc hat mindestens einen Platz verloren»

Gemischte Gefühle bei Ferrari nach dem Abschlusstraining zum Traditions-GP von Belgien: Die Italiener sahen nie so aus, als würden sie WM-Leader Kimi Antonelli ernsthaft in Bedrängnis bringen können, und letztlich ist Startplatz 4 von Charles Leclerc und 5 für Lewis Hamilton nur der Strafversetzung von Lando Norris zu danken.

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Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nach der Qualifikation auf dem Circuit de Spa-Francorchamps: «Es ist schwer zu sagen, ob wir arg viel mehr aus dem Abschlusstraining hätten holen können, aber man muss auch bedenken, dass die Abstände minimal sind.»

«Norris lag nur hauchdünn vor Russell, ein paar Tausendstel. In der letzten Kurve ist Charles definitiv ein wenig vom Gas gegangen, weil da eine gelbe Flagge war, dadurch hat er mindestens eine Position verloren.»

«Wir müssen uns auf die reine Leistung konzentrieren. Heute haben wir im Vergleich zum restlichen Wochenende aufgeholt. Ja, es gibt gemischte Gefühle, weil wir bereits wussten, dass diese Strecke für uns mehr als schwierig sein würde. Aber insgesamt denke ich, dass das Tempo ordentlich war.»

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«Wenn man bedenkt, dass Verstappen einen schönen Windschatten hatte und Charles die gelbe Flagge gezeigt wurde, war das für uns kein schlechtes Ergebnis.»

Was rechnet sich Vasseur für den Grossen Preis von Belgien aus? «Das Rennen wird lang, wir können mitmischen, da wir normalerweise im Renntrimm immer besser sind als in der Quali. Wir haben nach den ersten Trainings einen guten Schritt nach vorne gemacht und einen guten Rhythmus für das Qualifying gefunden – das war wichtig.»

«Wir haben schon am Freitag gesehen, dass es mehrere Optionen für die Energieabgabe gibt. Wir werden einen schönen Kampf zwischen den Top-Teams erleben. Es wird für alle schwierig.»