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Fred Vasseur (Ferrari): «In Miami beginnt andere WM.» – Moment mal, was?

Mit einer starken Leistung hat Charles Leclerc wie in Australien einen feinen dritten Rang erobert. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur spricht davon, dass in Miami eine andere WM beginne. Wie meint er das?

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Foto: XPB
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
© XPB

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52. Podestplatz für Charles Leclerc beim Grossen Preis von Japan: Der 28-jährige Monegasse hat für Ferrari mit einer beherzten Fahrt den dritten Platz erkämpft.

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Wie der WM-Zweite von 2022 in Kurve 1 immer wieder aussen überholte (wie gegen Lewis Hamilton oder George Russell), das erfordert schon sehr viel Selbstvertrauen.

Charles hatte vor dem Rennen festgehalten, er wolle von P4 aus das Mercedes-Duo und McLaren-Fahrer Oscar Piastri unter Druck setzen.

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Im Artikel erwähnt

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Das ist so ein bisschen der Trend seit Saisonbeginn. Im Qualifying hat Mercedes einen Vorsprung von fünf bis sieben Zehntelsekunden, während im Rennen dieser Vorteil offensichtlich geringer ist.»

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«Ich denke, das liegt auch am Overtake-Modus, denn wenn man im Pulk fährt, kann man den Windschatten nutzen und sich in der Nähe des Gegners halten. Wenn die Lücke grösser wird, dann wird es sofort schwierig, dran zu bleiben. Das haben wir heute deutlich bei Lewis Hamilton gesehen. Das bedeutet, dass wir einen Schritt nach vorne machen müssen, um sie einzuholen und zu überholen. Daran arbeiten wir."

Zum knallharten Duell zwischen Leclerc und Lewis Hamilton meint Vasseur: «Die beiden haben genug Erfahrung, sie sind Vollprofis und sie wissen, was sie machen – ich habe da keine Angst.»

Der erwähnte Schritt nach vorne hat einiges Erstaunen erzeugt, denn Fred Vasseur hatte nach der Quali davon gesprochen, «dass in Miami eine andere WM beginnt».

Nach dem Japan-GP präzisiert der Franzose: «Ich fürchte, diese Aussage hat zu einigen Missverständnissen geführt. Was ich gemeint habe – alle werden Neuerungen nach Miami bringen, die Motorenhersteller werden Zeit haben, an Software-Updates zu arbeiten, deshalb habe ich gesagt, dass dort eine neue Meisterschaft beginnt.»

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«Aber wir werden ja nicht die Einzigen sein, die zwischen Japan und Miami hart arbeiten. Alle Teams im Feld geben alles, um sich zu verbessern, und es wird für alle einen Schritt nach vorne geben. Es wird sich dann zeigen, wie sich das aufs Kräfteverhältnis in Florida auswirkt. Das habe ich gemeint.»

So will Ferrari zulegen

In welchen Bereichen will Vasseur zulegen? Der Franzose weiter: «Überall. Wir müssen diesen Monat an jedem Thema arbeiten. Wir haben Probleme auf den Geraden, aber wir wissen, dass wir in dieser Hinsicht auf das ADUO warten müssen.»

ADUO steht für «Additional Development and Upgrade Opportunities». Der Autosport-Weltverband FIA hat sich hier ein Hintertürchen offengehalten: Wer beim Verbrenner um mindestens zwei Prozent hinter dem Klassenbesten liegt, darf am Motor arbeiten.

Wir wissen: Gut die Hälfte der Leistung der 2026er Antriebseinheiten kommt vom Verbrenner, die andere Hälfte von der Elektrik. Die Gesamtleistung beträgt plus-minus 1000 PS. Wer also beim Verbrenner 10 bis 20 PS hinten liegt, darf mehr machen, und zwar mit einem Upgrade 2026 und einem 2027. Ist der Power-Abstand zur Spitze grösser als im Bereich zwischen zwei und vier Prozent, dürfen sogar mehrere Upgrades vorgenommen werden.

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Zurück zu Fred Vasseur: «Bei uns steht alles auf dem Prüfstand – Aerodynamik, Motor, Reifen, Abstimmung, jeder Aspekt. Wenn wir uns auf eine Komponente konzentrieren, verlieren wir den Anschluss.»

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01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

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Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

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Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

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