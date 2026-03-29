Fred Vasseur (Ferrari): «In Miami beginnt andere WM.» – Moment mal, was?

52. Podestplatz für Charles Leclerc beim Grossen Preis von Japan: Der 28-jährige Monegasse hat für Ferrari mit einer beherzten Fahrt den dritten Platz erkämpft.

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Wie der WM-Zweite von 2022 in Kurve 1 immer wieder aussen überholte (wie gegen Lewis Hamilton oder George Russell), das erfordert schon sehr viel Selbstvertrauen.

Charles hatte vor dem Rennen festgehalten, er wolle von P4 aus das Mercedes-Duo und McLaren-Fahrer Oscar Piastri unter Druck setzen.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Das ist so ein bisschen der Trend seit Saisonbeginn. Im Qualifying hat Mercedes einen Vorsprung von fünf bis sieben Zehntelsekunden, während im Rennen dieser Vorteil offensichtlich geringer ist.»

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«Ich denke, das liegt auch am Overtake-Modus, denn wenn man im Pulk fährt, kann man den Windschatten nutzen und sich in der Nähe des Gegners halten. Wenn die Lücke grösser wird, dann wird es sofort schwierig, dran zu bleiben. Das haben wir heute deutlich bei Lewis Hamilton gesehen. Das bedeutet, dass wir einen Schritt nach vorne machen müssen, um sie einzuholen und zu überholen. Daran arbeiten wir."

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Zum knallharten Duell zwischen Leclerc und Lewis Hamilton meint Vasseur: «Die beiden haben genug Erfahrung, sie sind Vollprofis und sie wissen, was sie machen – ich habe da keine Angst.»

Der erwähnte Schritt nach vorne hat einiges Erstaunen erzeugt, denn Fred Vasseur hatte nach der Quali davon gesprochen, «dass in Miami eine andere WM beginnt».

Nach dem Japan-GP präzisiert der Franzose: «Ich fürchte, diese Aussage hat zu einigen Missverständnissen geführt. Was ich gemeint habe – alle werden Neuerungen nach Miami bringen, die Motorenhersteller werden Zeit haben, an Software-Updates zu arbeiten, deshalb habe ich gesagt, dass dort eine neue Meisterschaft beginnt.»

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«Aber wir werden ja nicht die Einzigen sein, die zwischen Japan und Miami hart arbeiten. Alle Teams im Feld geben alles, um sich zu verbessern, und es wird für alle einen Schritt nach vorne geben. Es wird sich dann zeigen, wie sich das aufs Kräfteverhältnis in Florida auswirkt. Das habe ich gemeint.»

So will Ferrari zulegen

In welchen Bereichen will Vasseur zulegen? Der Franzose weiter: «Überall. Wir müssen diesen Monat an jedem Thema arbeiten. Wir haben Probleme auf den Geraden, aber wir wissen, dass wir in dieser Hinsicht auf das ADUO warten müssen.»

ADUO steht für «Additional Development and Upgrade Opportunities». Der Autosport-Weltverband FIA hat sich hier ein Hintertürchen offengehalten: Wer beim Verbrenner um mindestens zwei Prozent hinter dem Klassenbesten liegt, darf am Motor arbeiten.

Wir wissen: Gut die Hälfte der Leistung der 2026er Antriebseinheiten kommt vom Verbrenner, die andere Hälfte von der Elektrik. Die Gesamtleistung beträgt plus-minus 1000 PS. Wer also beim Verbrenner 10 bis 20 PS hinten liegt, darf mehr machen, und zwar mit einem Upgrade 2026 und einem 2027. Ist der Power-Abstand zur Spitze grösser als im Bereich zwischen zwei und vier Prozent, dürfen sogar mehrere Upgrades vorgenommen werden.

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