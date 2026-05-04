Fred Vasseur (Ferrari): «Ein mega-harter Sonntag»

Was für ein Auf und Ab für Ferrari. Im Grand Prix von Miami kam Charles Leclerc als Sechster über die Ziellinie, wurde nach Ende des Rennens bestraft, weil er zu oft von der Strecke abkam. Platz 6 erbte dann Lewis Hamilton, der zu Beginn des Rennens Schaden erlitt und Probleme hatte. Und schon im Rennen ging es wild zu.

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Vasseur: Wochenende gut – bis zum Rennen

Scuderia-Teamchef Fred Vasseur sagte nach dem F1-GP: «Es ist ein mega-harter Sonntag. Das Wochenende lief bis zum Rennen ziemlich gut.» Im Sprit wurde Leclerc Dritter, in den GP starteten Leclerc und Hamilton von Platz 3 und 6.

Doch im Rennen lief dann vieles schief. Vasseur: «In Runde 1 haben wir einen Teil des Unterbodens und das Bargeboard an Lewis’ Auto verloren.» Hamilton wurde in der Anfangsphase von Colapinto berührt. «Und Charles – wir kämpfen um Platz 3. Wir können das auch positiv sehen. Wir hätten das Auto in Kurve 4 abstellen können, aber es ist hart.»

Kurz vor Schluss des GP hatte Leclerc einen heftigen Dreher drin, konnte sich aber nach nur einem leichten Einschlag selbst wieder in Gang bringen und das Rennen beenden. Er trug Schäden am Auto davon, weswegen er sich nicht immer auf der Rennlinie halten konnte, dafür später bestraft wurde. Zum Zeitpunkt des Interviews mit Vasseur war das noch nicht klar, es wurde lediglich ermittelt.

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Leclerc hat vor Einschlag alles gegeben

Mit Leclerc hatte Vasseur zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht sprechen können: «Ich habe Charles nicht gesehen, weil er sich jetzt erst einmal auf die Medien konzentriert. Ich glaube, er hat das Auto auf dem Kerb ein wenig verloren. Er hat alles gegeben, um in der letzten Runde den Kontakt zu Piastri zu halten. »

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Vasseur fasst das Wochenende zusammen: «Es war ein bisschen die Geschichte vom Beginn des Wochenendes an: Reifenmanagement und Reifentemperatur. Sobald man in einer guten Position ist, ist das Tempo da. Das galt für uns, aber es galt für alle anderen. Es gab große Leistungsschwankungen. Und es ist ziemlich leicht, die Reifen zu überhitzen und auf die andere Seite zu geraten.»

Safety-Car war Wendepunkt