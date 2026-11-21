Das gab es schon lange nicht mehr: Beide Ferrari-Fahrer blieben im Qualifying von Las Vegas im Q2 hängen – und das nicht einmal knapp. Charles Leclerc, der im Mittelsegment der Zeitenjagd die elftschnellste Runde drehte, fehlte etwas mehr als eine Zehntelsekunde. Der siebenfache Weltmeister war mehr als eineinhalb Zehntel zu langsam, um es ins Stechen um die Top-10-Positionen zu schaffen.

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Entsprechend enttäuscht traten die beiden Formel-1-Stars vor die TV-Kameras und Mikrophone. Und auch Fred Vasseur ist natürlich nicht in Feierlaune. Der Teamchef des Rennstalls aus Maranello fasst zusammen: «Das war ein schwieriger Tag.»

Und der 58-jährige Franzose gesteht unumwunden: «Wir wussten, dass es nicht einfach wird, hier in Las Vegas wirklich konkurrenzfähig zu sein. Aber ich habe das Gefühl, dass wir einen besseren Job hätten machen können. Der Q3-Einzug wäre auf jeden Fall möglich gewesen.»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur verspricht Aufholjagd

Die beiden Ferrari-Teamkollegen scheiterten aus unterschiedlichen Gründen, wie der Ingenieur betont: «Im Q2 tat sich Charles einfach schwer, eine gute Runde hinzubekommen. Sein erster Versuch war nicht schlecht, aber im Laufe der Session fand er es immer schwieriger, die Performance des Autos auszuschöpfen. Deshalb konnte er seine Rundenzeit nicht verbessern. Lewis hat hingegen im Q1 seinen Unterboden beschädigt, was die Leistung des Autos beeinträchtigt hat. Wir haben versucht, den Schaden zu reparieren, aber das war nur teilweise möglich.»

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«Morgen ist aber ein neuer Tag und wir werden uns nun zusammensetzen und sicherstellen, dass wir uns bestmöglich auf das Rennen vorbereiten. Wir werden versuchen, so viel Boden wie nur möglich wieder gutzumachen und eine gute Punkteausbeute zu erzielen», verspricht Vasseur zum Schluss.