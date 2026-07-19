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Fred Vasseur (Ferrari): «Strafe für Lewis Hamilton ist schon sehr streng»

Charles Leclerc hat in Belgien einen kampfstarken zweiten Platz hinter Kimi Antonelli eingefahren, im Rennen von Lewis Hamilton war der Wurm drin. Die Einschätzung von Ferrari-Teamchef Fred Vasseur.

Formel 1

Kurz nach dem Start zum Grossen Preis von Belgien
Kurz nach dem Start zum Grossen Preis von Belgien
Foto: XPB
Kurz nach dem Start zum Grossen Preis von Belgien
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Die beiden Ferrari von Charles Leclerc und Lewis Hamilton kreuzten die Ziellinie des Belgien-GP auf dem Circuit de Spa-Francorchamps auf den Rängen 2 (Charles Leclerc) und 4 (Lewis Hamilton). Und wenn ein Ferrari-Fahrer nach 44 Sekunden weniger als zwei Sekunden hinter dem Sieger Kimi Antonelli liegt, drängt sich den Tifosi die Frage auf: Wäre in diesem Grand Prix mehr drin gewesen?

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Ferrari-Teamchef Fred Vasseur schätzt die Leistung der berühmtesten Rennmannschaft der Welt so ein, und er beginnt mit dem gestürzten Mechaniker: «Dem Mitarbeiter geht es zum Glück gut. Das war ein Fehler im Ablauf des Stopps, denn das Licht am Galgen war grün und Lewis glaubte daher, er kann losfahren. Es war einfach ein Fehler innerhalb der Prozedur und etwas Pech dabei.»

Ferrari erhielt von den Regelhütern des Autosport-Weltverbands FIA für den Patzer eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro.

Im Artikel erwähnt

Zur Strafe von Hamilton wegen des Remplers mit Russell meint der Franzose: «Meine Sichtweise spielt letztlich keine Rolle, die Sicht der Rennkommissare ist hier massgebend. Bisher waren sie vielleicht etwas weniger streng bei solchen Szenen. Wenn man sieht, dass Russell links noch ziemlich viel Platz hatte, um eine Berührung zu verhindern, dann muss ich sagen – das ist schon streng gegen Lewis.»

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Klar freut sich Vasseur über das solide Ergebnis, aber er weist darauf hin: «Wir dürfen nicht vergessen – wir konnten von der Virtual Safety Car-Phase profitieren und haben da vielleicht neun Sekunden geschenkt erhalten.»

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«Kimi Antonelli war schneller als wir, das war offensichtlich. Insgesamt war es eine starke Leistung des Teams, denn wir konnten solch ein Ergebnis weder in Spa noch in Silverstone erwarten; zwei Strecken, die nicht unbedingt zu unserem Wagen passen. Vorne mitzumischen und konstant Leistung zu bringen, ist das Wichtigste. Jetzt kommen vielleicht auch wieder stärkere Wochenenden, zumindest was die Streckenlayouts angeht.»

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

44

1:24:42,479

1:49,098

25

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

44

+1,952

1:49,333

18

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

44

+11,586

1:49,618

15

04

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

44

+17,245

1:49,454

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

44

+18,988

1:49,562

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

44

+23,307

1:49,298

8

07

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

44

+24,014

1:48,890

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

44

+49,140

1:50,334

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

44

+50,406

1:50,536

2

10

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

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BWT Alpine Formula One Team

43

44

+1:16,037

1:51,162

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