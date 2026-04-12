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Fred Vasseur (Ferrari): Müssen in allen Bereichen Schritt nach vorne machen

Die Liste mit Dingen, an denen man bei der Scuderia Ferrari in der Formel-1-Pause arbeiten will, ist lang. Teamchef Fred Vasseur sagt: «Wir müssen noch unzählige Dinge verbessern.»

Silja Rulle

Von

Formel 1

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Foto: XPB
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
© XPB

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Ferrari steht an Platz 2 der WM-Wertung, die beiden Fahrer jeweils an Rang 3 und 4 hinter Mercedes. Mit einer positiven Entwicklung über den Winter, mehreren Podien in der Frühphase der Saison und vor allem dem Asset der guten Rennstarts ein positiver Start ins neue Reglement 2026. Dennoch mahnt Teamchef Fred Vasseur: Es ist noch jede Menge Arbeit zu tun. Der Abstand nach oben auf Mercedes ist schon jetzt groß: 90 vs. 135 Punkte. 45 Zähler also zwischen Mercedes und Ferrari – und nach unten sind es 44 Punkte Puffer auf McLaren.

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Vasseur: Haben jede Menge Arbeit vor uns

Der Teamchef der Scuderia sagte nach dem dritten Saisonrennen Ende März in Suzuka/Japan: «Wir haben wie alle anderen im Fahrerlager jede Menge Arbeit vor uns. Wir müssen noch unzählige Dinge verbessern. Nach drei Rennen verfügen wir nun über gute Daten, um die Wettbewerbsfähigkeit des Autos besser einzuschätzen, also in welchen wir einigermaßen gut dastehen und in welchen nicht.»

Vasseur: «Das bedeutet, dass wir in allen Bereichen Leistung gewinnen können, aber wir müssen in jedem einzelnen Leistungsbereich einen Schritt nach vorne machen. Ich bin mir sicher, dass das auf uns zutrifft, aber es wird auch für alle anderen in der Startaufstellung gelten. Das bedeutet, dass es eher darum geht, einen besseren Job zu machen als die anderen, und einen Schritt nach vorne zu machen.»

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Suzuka stimmte zuversichtlich

Das Rennen in Suzuka hat ihn zuversichtlich gestimmt: «Die letzten zehn Runden haben allen in der Fabrik und im Team gezeigt, dass wir es schaffen können. Es ist wichtig, denn es ist die beste Vorbereitung für die Pause. Wir wissen, dass wir Druck machen müssen. Wir wissen, dass wir an der Weiterentwicklung des Autos arbeiten müssen. Aber es ist eine lange Pause.»

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Genauer gesagt eine Pause von fünf Wochen. In dieser Zeit haben die Teams Zeit für Verbesserungen, können die gesammelten Daten im Simulator abgleichen. Gleichzeitig stehen auch mehrere Treffen zur Regeldiskussion an, an der die Teams und die Regelhüter von der FIA beteiligt sind.

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01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

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TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

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