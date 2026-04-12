Fred Vasseur (Ferrari): Müssen in allen Bereichen Schritt nach vorne machen

Ferrari steht an Platz 2 der WM-Wertung, die beiden Fahrer jeweils an Rang 3 und 4 hinter Mercedes. Mit einer positiven Entwicklung über den Winter, mehreren Podien in der Frühphase der Saison und vor allem dem Asset der guten Rennstarts ein positiver Start ins neue Reglement 2026. Dennoch mahnt Teamchef Fred Vasseur: Es ist noch jede Menge Arbeit zu tun. Der Abstand nach oben auf Mercedes ist schon jetzt groß: 90 vs. 135 Punkte. 45 Zähler also zwischen Mercedes und Ferrari – und nach unten sind es 44 Punkte Puffer auf McLaren.

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Vasseur: Haben jede Menge Arbeit vor uns

Der Teamchef der Scuderia sagte nach dem dritten Saisonrennen Ende März in Suzuka/Japan: «Wir haben wie alle anderen im Fahrerlager jede Menge Arbeit vor uns. Wir müssen noch unzählige Dinge verbessern. Nach drei Rennen verfügen wir nun über gute Daten, um die Wettbewerbsfähigkeit des Autos besser einzuschätzen, also in welchen wir einigermaßen gut dastehen und in welchen nicht.»

Vasseur: «Das bedeutet, dass wir in allen Bereichen Leistung gewinnen können, aber wir müssen in jedem einzelnen Leistungsbereich einen Schritt nach vorne machen. Ich bin mir sicher, dass das auf uns zutrifft, aber es wird auch für alle anderen in der Startaufstellung gelten. Das bedeutet, dass es eher darum geht, einen besseren Job zu machen als die anderen, und einen Schritt nach vorne zu machen.»

Suzuka stimmte zuversichtlich

Das Rennen in Suzuka hat ihn zuversichtlich gestimmt: «Die letzten zehn Runden haben allen in der Fabrik und im Team gezeigt, dass wir es schaffen können. Es ist wichtig, denn es ist die beste Vorbereitung für die Pause. Wir wissen, dass wir Druck machen müssen. Wir wissen, dass wir an der Weiterentwicklung des Autos arbeiten müssen. Aber es ist eine lange Pause.»

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Genauer gesagt eine Pause von fünf Wochen. In dieser Zeit haben die Teams Zeit für Verbesserungen, können die gesammelten Daten im Simulator abgleichen. Gleichzeitig stehen auch mehrere Treffen zur Regeldiskussion an, an der die Teams und die Regelhüter von der FIA beteiligt sind.