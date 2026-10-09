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Fred Vasseur/Ferrari zu Verstappen ohne Strafe: «Das ist fünf Ränge zurück»

Singapur: Mit mittelharten Reifen sah das für Leclerc und Hamilton gut aus – P1/P2 im zweiten Quali-Segment. Aber dann legten die Gegner zu. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur wollte Strafe für Verstappen.

Formel 1

Im zweiten Teil der Sprint-Quali sahen die Ferrari-Gegner das hier
Im zweiten Teil der Sprint-Quali sahen die Ferrari-Gegner das hier
Foto: Ferrari
Im zweiten Teil der Sprint-Quali sahen die Ferrari-Gegner das hier
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

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Nach dem zweiten Teil der Sprint-Quali auf dem Marina Bay Circuit von Singapur machten sich die Tifosi Hoffnungen: Der Monegasse Charles Leclerc an der Spitze, der englische Superstar Lewis Hamilton auf dem zweiten Platz. Dies (gemäss Sprint-Reglement) auf den mittelharten Reifen von Pirelli.

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Als jedoch im dritten Quali-Segment die weichen Walzen an die Rennwagen kamen, konnten sich die Ferrari-Gegner steigern. Leclerc am Ende immerhin Dritter, Hamilton aber für das kurze Rennen vom Samstag nur auf Startplatz 6.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur über die Sprint-Quali: «Es lief ziemlich gut, es war eine Qualifikation mit knappen Abständen. Wir waren mit den mittelharten Reifen konkurrenzfähiger als mit den weichen. Daran müssen wir für die GP-Quali arbeiten. Wir nehmen das so: Das war eine nütztliche Vorbereitung für morgen, wenn es um den Sprint und dann um die GP-Quali geht.»

Im Artikel erwähnt

«Es ist alles in allem nicht schlecht gelaufen. Charles war bis zum Schluss bei der Musik, Lewis hat am Ende keine optimale Runde geschafft.»

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Charles Leclerc bleibt auf Startplatz 2, die Rennkommissare liessen Max Verstappen vom Haken, obschon er Lewis Hamilton bei gelber Flagge überholt hatte.

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Der Ferrari-Teamchef ist der Ansicht, dass Max Verstappen eine Strafe verdient hätte: «Aus unserer Sicht hat er unter gelber Flagge überholt, für mich müsste er fünf Ränge zurück.»

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