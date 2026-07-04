Fred Vasseur verärgert: Nächste Spitze von Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Alles fing mit einer verbalen Spitze an, die Toto Wolff in Richtung Ferrari abfeuerte. Das österreichische Teamoberhaupt von Mercedes zeigte sich angesichts der Fülle der Updates aus Maranello verwundert und erklärte bei seinem persönlichen Heimspiel in Spielberg: «Meiner Meinung nach muss ihnen doch bald das Geld ausgehen – also wegen des Budgetdeckels. Denn wir können das nicht.» Und er meinte, dass die gleichen Regeln für alle gelten sollten, und ergänzte dann süffisant: «Hoffentlich.»

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War das ein zwischen den Zeilen versteckter Betrugsvorwurf an den befreundeten Teamchef aus dem Lager der Roten? Vasseur reagierte pikiert und erklärte in der Teamchef-Pressekonferenz von Silverstone, dass es schon ironisch sei, woher die Aussage stammt. «Wenn Mercedes und Red Bull Racing entwickeln, dann sind sie Genies. Wenn wir entwickeln, dann betrügen wir.»

Er wisse nicht, ob der Wiener gescherzt habe. Auf die Frage, ob es sich um einen Betrugsvorwurf handle, sagte er: «Wenn man davon ausgeht, dass wir die Budget-Obergrenze überschreiten, dann geht das durchaus in diese Richtung...» Und der Ingenieur stellte auch klar, dass sich die beiden Teamchefs noch nicht zum Thema ausgetauscht haben. «Es war besser, ein Gespräch zu vermeiden.»

Toto Wolff stellt klar: «Wurde nicht falsch zitiert»

Bei den deutschen Kollegen von «Sky» konterte Wolff, als er auf diese Aussagen angesprochen wurde: «Der Fred muss die Aussagen lesen, und nicht nur die Schlagzeilen. Dann wird er auch verstehen, was ich gesagt habe, und nicht immer alles gleich so persönlich nehmen.» Er sei nicht falsch zitiert worden, betonte der 54-Jährige: «Nein, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, dass sie wahrscheinlich mit den Updates am Ende zurückstecken müssen, weil jetzt gerade viel ans Auto gekommen ist. Da ist keine Rede von Betrug.»

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«Das ist nur eine Aussage zu den Fakten. Aber Fred kann sehr leicht an die Decke gehen, ich weiss, dass es so ist, ich kenne ihn seit 25 Jahren», legte Wolff nach, und sorgte mit der Antwort auf die Frage, ob dies an der Freundschaft der beiden Teamchefs rüttle, für hochgezogene Augenbrauen: «Wir sind in erster Linie hier Konkurrenten und manchmal geht man durch leichtere und manchmal auch durch schwierigere Zeiten.»