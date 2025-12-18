Fred Vasseur: «Werden sicherlich andere Probleme haben»

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Weiterlesen
Werbung
Es war ein Jahr der Enttäuschungen für das Ferrari-Team und seine Fans: Nachdem Lewis Hamilton seinen Wechsel von Mercedes zum Rennstall aus Maranello bereits im Frühjahr 2024 verkündet hatte, waren die Erwartungen gross, dass der Rekord-GP-Sieger dem ältesten GP-Rennstall der Welt zum Titel verhelfen würde.
Werbung
Werbung
Hamilton selbst mahnte davor, zu schnelle Ergebnisse zu erwarten. Dass er sich aber so schwer tun würde, hatte der siebenfache Champion wahrscheinlich selbst nicht erwartet. Schliesslich hatte Ferrari 2024 bis zum letzten Rennen um den Konstrukteurstitel gekämpft – und das Duell gegen McLaren letztlich um nur 14 Punkte verloren. In diesem Jahr lief es deutlich schlechter. Die berühmte Scuderia rutschte auf den vierten Platz in der Team-Tabelle ab. Am Ende hatten die Roten weniger als die Hälfte der Punkteausbeute von Weltmeister McLaren gesammelt. Hamilton selbst blieb ohne Podestplatz, sein Teamkollege Charles Leclerc schaffte es sieben Mal aufs Treppchen – allerdings auch nie als Sieger. So blieb der Sprint-Triumph des 40-Jährigen der einzige Sieg, den Ferrari in diesem Jahr feiern durfte.
Ob McLaren, Red Bull Racing oder Alpine vor uns sein werden, kann keiner sagenFred Vasseur
Werbung
Werbung
Die Probleme, die das Team mit dem diesjährigen Fahrzeug hatte, waren zahlreich. Entsprechend gross ist die Erleichterung bei allen Beteiligten, dass im nächsten Jahr eine neue Fahrzeuggeneration und auch eine neue Antriebseinheit zum Einsatz kommt. Allerdings heisst das nicht, dass Ferrari damit in die Erfolgsspur zurückfindet, wie Fred Vasseur betont.
Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Weiterlesen
«Die ganze Philosophie des Autos wird komplett anders sein als zuvor. Nichts wird gleich bleiben, und die Probleme, die wir alle in dieser Saison hatten, werden nicht mehr vorhanden sein», erklärte der Teamchef in Abu Dhabi. «Wir werden aber sicherlich andere Probleme haben», mahnte er im gleichen Atemzug.
Auf die Frage, ob er zuversichtlich sei, dass es im nächsten Jahr angesichts des frühen Entwicklungsstopps zu Gunsten der 2026er-Konstruktion besser laufen wird, sagte der Franzose: «Ich habe keine Ahnung, denn wie jeder weiss, geht es in diesem Sport immer darum, wie man vergleichsweise abschneidet. Du kannst einen super Job machen, und wenn dann einer einen besseren Job gemacht hat, stehst du dumm da. Wir fokussieren uns auf das Projekt und geben Gas – und je mehr Zeit man aufwendet, desto besser wird es dann.» «Aber ob McLaren, Red Bull Racing oder Alpine vor uns sein werden, kann keiner sagen. Das werden wir vielleicht in Australien beim Saisonstart erfahren. Das erste Bild, das sich dann ergibt, ist aber nicht das Wichtigste, es geht vielmehr darum, wie gut man im Laufe der Saison weiterentwickelt. Es wird auf jeden Fall ein langer Weg sein, den wir alle gehen müssen», fügte der 57-Jährige an.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
Formel 1
Ergebnisse
WM-Stand
ErgebnisseVoller Stand
3. Qualifying
Rennen
Startaufstellung
2. Qualifying
1. Qualifying
3. Freies Training
2. Freies Training
1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
1
6
1:22,207
02
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
4
6
+0,201
03
Oscar PiastriMcLaren Formula 1 Team
Oscar Piastri
McLaren Formula 1 Team
81
6
+0,230
04
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
6
+0,438
05
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
16
6
+0,523
06
Fernando AlonsoAston Martin Aramco Formula One Team
Fernando Alonso
Aston Martin Aramco Formula One Team
14
6
+0,695
07
Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber
Gabriel Bortoleto
Stake F1 Team Kick Sauber
5
6
+0,697
08
Esteban OconMoneyGram Haas F1 Team
Esteban Ocon
MoneyGram Haas F1 Team
31
6
+0,706
09
Isack HadjarVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team