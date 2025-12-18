Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Formelsport
  4. /
  5. Formel 1
  6. /
  7. News
Werbung
Fred Vasseur: «Werden sicherlich andere Probleme haben»
Die Formel 1 startet im nächsten Jahr in eine neue Ära – und das ist Segen und Fluch zugleich, wie Ferrari-Teamchef Fred Vasseur betont. Er erwartet: Die alten Probleme werden durch neue abgelöst.
Formel 1
Ferrari-Teamchef Fred VasseurFerrari-Teamchef Fred VasseurFoto: Sam Bloxham / Getty Images
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur© Sam Bloxham / Getty Images
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Es war ein Jahr der Enttäuschungen für das Ferrari-Team und seine Fans: Nachdem Lewis Hamilton seinen Wechsel von Mercedes zum Rennstall aus Maranello bereits im Frühjahr 2024 verkündet hatte, waren die Erwartungen gross, dass der Rekord-GP-Sieger dem ältesten GP-Rennstall der Welt zum Titel verhelfen würde.
Werbung
Werbung
Hamilton selbst mahnte davor, zu schnelle Ergebnisse zu erwarten. Dass er sich aber so schwer tun würde, hatte der siebenfache Champion wahrscheinlich selbst nicht erwartet. Schliesslich hatte Ferrari 2024 bis zum letzten Rennen um den Konstrukteurstitel gekämpft – und das Duell gegen McLaren letztlich um nur 14 Punkte verloren. In diesem Jahr lief es deutlich schlechter. Die berühmte Scuderia rutschte auf den vierten Platz in der Team-Tabelle ab. Am Ende hatten die Roten weniger als die Hälfte der Punkteausbeute von Weltmeister McLaren gesammelt. Hamilton selbst blieb ohne Podestplatz, sein Teamkollege Charles Leclerc schaffte es sieben Mal aufs Treppchen – allerdings auch nie als Sieger. So blieb der Sprint-Triumph des 40-Jährigen der einzige Sieg, den Ferrari in diesem Jahr feiern durfte.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Ob McLaren, Red Bull Racing oder Alpine vor uns sein werden, kann keiner sagenFred Vasseur
Werbung
Werbung
Die Probleme, die das Team mit dem diesjährigen Fahrzeug hatte, waren zahlreich. Entsprechend gross ist die Erleichterung bei allen Beteiligten, dass im nächsten Jahr eine neue Fahrzeuggeneration und auch eine neue Antriebseinheit zum Einsatz kommt. Allerdings heisst das nicht, dass Ferrari damit in die Erfolgsspur zurückfindet, wie Fred Vasseur betont.
«Die ganze Philosophie des Autos wird komplett anders sein als zuvor. Nichts wird gleich bleiben, und die Probleme, die wir alle in dieser Saison hatten, werden nicht mehr vorhanden sein», erklärte der Teamchef in Abu Dhabi. «Wir werden aber sicherlich andere Probleme haben», mahnte er im gleichen Atemzug.
Auf die Frage, ob er zuversichtlich sei, dass es im nächsten Jahr angesichts des frühen Entwicklungsstopps zu Gunsten der 2026er-Konstruktion besser laufen wird, sagte der Franzose: «Ich habe keine Ahnung, denn wie jeder weiss, geht es in diesem Sport immer darum, wie man vergleichsweise abschneidet. Du kannst einen super Job machen, und wenn dann einer einen besseren Job gemacht hat, stehst du dumm da. Wir fokussieren uns auf das Projekt und geben Gas – und je mehr Zeit man aufwendet, desto besser wird es dann.» «Aber ob McLaren, Red Bull Racing oder Alpine vor uns sein werden, kann keiner sagen. Das werden wir vielleicht in Australien beim Saisonstart erfahren. Das erste Bild, das sich dann ergibt, ist aber nicht das Wichtigste, es geht vielmehr darum, wie gut man im Laufe der Saison weiterentwickelt. Es wird auf jeden Fall ein langer Weg sein, den wir alle gehen müssen», fügte der 57-Jährige an.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
  1. Ergebnisse
  2. WM-Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. 3. Qualifying
  2. Rennen
  3. Startaufstellung
  4. 2. Qualifying
  5. 1. Qualifying
  6. 3. Freies Training
  7. 2. Freies Training
  8. 1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
1
6
1:22,207
02
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
4
6
+0,201
03
Oscar PiastriMcLaren Formula 1 Team
Oscar Piastri
McLaren Formula 1 Team
81
6
+0,230
04
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
6
+0,438
05
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
16
6
+0,523
06
Fernando AlonsoAston Martin Aramco Formula One Team
Fernando Alonso
Aston Martin Aramco Formula One Team
14
6
+0,695
07
Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber
Gabriel Bortoleto
Stake F1 Team Kick Sauber
5
6
+0,697
08
Esteban OconMoneyGram Haas F1 Team
Esteban Ocon
MoneyGram Haas F1 Team
31
6
+0,706
09
Isack HadjarVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team
Isack Hadjar
Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
6
6
+0,865
1001
Yuki TsunodaOracle Red Bull Racing
Yuki Tsunoda
Oracle Red Bull Racing
22
5
0,000
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
  • Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  3. Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  4. Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
  5. Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM