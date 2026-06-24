Viele Freitags-Fahrer: Wer muss in Spielberg aussetzen? Wer fährt?

Jugend forscht auf dem Red Bull Ring! Wie schon vor zwei Wochen in Barcelona sind auch in Spielberg wieder jede Menge junge Fahrer auf der Piste. Viele Teams absolvieren am Freitag vor dem Österreich-GP eines von vier verpflichtenden Rookie-Trainings.

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Um den Formel-1-Nachwuchs zu fördern, ist es für die Teams Pflicht, in mindestens vier FP1-Sessions am Freitag junge Fahrer ans Steuer zu lassen. Als jung gilt, wer noch keine zwei Formel-1-GPs gefahren ist. Das Alter ist zweitrangig, wie einer der Spielberg-Rookies zeigt.

Wer fährt in Spielberg? Wer setzt aus?

Dino Beganovic statt Charles Leclec im Ferrari: Der junge Schwede fährt Formel 2 für DAMS und ist Teil der Ferrari Driver Academy. Er war schon in Barcelona sowie 2025 in Spielberg und in Bahrain im Einsatz.

Dino Beganovic Foto: Ferrari Dino Beganovic © Ferrari

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Paul Aron statt Gabriel Bortoleto im Audi: Der Nachwuchsfahrer aus Estland fuhr bereits in Barcelona ein Training für Audi. 2025 war er für Alpine und Audi-Vorgänger Sauber im Trainingseinsatz.

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen TV-Programm Live Spielberg: FP1 | Großer Preis von Österreich FIA Formula One World Championship 26.06.2026 - 13:15

Haas-Ersatzmann Ryo Hirakawa Foto: XPB Haas-Ersatzmann Ryo Hirakawa © XPB

Ryo Hirakawa statt Esteban Ocon im Haas: Für den 32-jährigen (!) Japaner wird es bereits das fünfte freie Training für Haas sein, aber sein erstes unter 2026er-Reglement. Der Le-Mans-Sieger von 2022 saß schon viermal im Haas und fuhr je einmal für McLaren und Alpine.

Luke Browning statt Carlos Sainz im Williams: Auch Browning war bereits in Barcelona im Einsatz, ersetzte da Alex Albon. Nun testet er den zweiten FW48.

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Luke Browning Foto: Williams Luke Browning © Williams

Jak Crawford statt Lance Stroll im Aston Martin: Für den US-Amerikaner, der Ersatzfahrer bei Aston Martin ist, wird es bereits das vierte FP1.

Zusammen mit den vielen FP1-Einsätzen in vorigen Rennen in Barcelona haben einige Teams schon viel von ihrem Soll von vier Rookie-Sessions erreicht. Williams, Audi und Aston Martin haben zwei, also die Hälfte dann bereits absolviert. Die Racing Bulls auch – ohne, dass dort ein anderer Fahrer im Einsatz gewesen wäre. Aber Da Arvid Lindblad Rookie ist, sind zwei Sessions quasi schon abgegolten. Alpine hatte dieses Jahr bislang noch keinen Rookie am Steuer.