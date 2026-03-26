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Für Japan-GP in Suzuka gilt: Wecker stellen für Live-Ticker und TV-Programm
Wer sich am GP-Wochenende von Japan über die Suzuka-Action auf dem Laufenden halten will, muss wohl den Wecker stellen: Wir berichten im Live-Ticker vom Traditionskurs und sagen, was im TV passiert.
Formel 1
Die Fans dürfen sich auf freundliches Wetter freuenDie Fans dürfen sich auf freundliches Wetter freuenFoto: XPB
Die Fans dürfen sich auf freundliches Wetter freuen© XPB
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Aus Hubschrauber-Bildern wird jeweils klar, wie nahe die Suzuka-Rennstrecke doch an der Ise-Bucht des japanischen Meeres liegt. Das bedeutet auch: Wetterwechsel können hier ziemlich rasant vonstatten gehen.
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Womit also müssen die 22 schnellen Herren der Formel 1 in den kommenden Tagen rechnen? Die japanischen Meteorologen geben Entwarnung: Viel Sonne am Freitag und Samstag, mit Höchsttemperaturen von 20 Grad, am Sonntag kommen mehr Wolken, bei 22 Grad, aber die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei nur vier Prozent. Eine Schlechtwetterfront ist im Anmarsch, aber die kommt langsamer als noch vor zwei Tagen erwartet und dürfte die Rennstrecke erst treffen, wenn der GP-Zirkus abgereist ist: am Dienstag nach dem Grand Prix.
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Wir werden vor der Qualifikation am Samstag, 28. März, ab ca. 6.45 Uhr live aus Suzuka für Sie tickern, fürs Rennen vom 29. März ab ca. 6.30 Uhr – und natürlich haben wir hier als Service für Sie auch die wichtigsten Termine der TV-Kollegen zusammengefasst.
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  • Der Japan-GP im TV
  • Freitag, 27. März
  • 03.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
  • 03.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
  • 03.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training
  • 03.30: Erstes Training
  • 05.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Teamchefs
  • 06.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
  • 06.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training
  • 07.00: Zweites Training
  • 08.30: Sky Sport F1 – GP Confidential
  • 09.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung
  • 10.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung
  • 12.00: Sky Sport F1 – GP Confidential
  • 13.15: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung
  • 15.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Teamchefs
  • 16.00: Sky Sport F1 – GP Confidential
  • 16.45: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung
  • 22.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung
  • 23.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung
  • Samstag, 28. März
  • 03.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training
  • 03.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung drittes Training
  • 03.30: Drittes Training
  • 06.00: Sky Sport F1 – GP Confidential
  • 06.30: Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying
  • 06.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
  • 06.55: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying
  • 07.00: Qualifying
  • 08.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach Qualifying
  • 09.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
  • 11.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying Wiederholung
  • 11.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
  • 12.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
  • 12.15: Sky Sport F1 – Drittes freies Training Wiederholung
  • 14.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
  • 17.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
  • 21.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
  • Sonntag, 29. März
  • 05.30: ServusTV – Vorberichte zum Rennen
  • 06.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
  • 06.45: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen
  • 06.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
  • 06.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen
  • 07.00: Grosser Preis von Japan
  • 08.40: ServusTV – Analysen und Interviews
  • 08.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
  • 09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen
  • 10.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
  • 11.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
  • 11.05: ServusTV – Rennen Wiederholung
  • 12.00: ORF 1 – Rennen Wiederholung
  • 13.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
  • 13.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt
  • 14.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen (Wiederholung)
  • 14.55: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
  • 16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews (Wiederholung)
  • 17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen
  • 18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
  • 18.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt
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