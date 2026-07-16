Fussball-WM-Finale im Fokus: Überraschende Aussage von Fernando Alonso

Am Sonntag steht der zehnte Formel-1-GP der Saison auf dem Programm, nur Stunden später wird das Fussball-WM-Finale ausgetragen, in dem die Nationalmannschaften von Spanien und Argentinien die Klingen kreuzen werden. Und dieses Kräftemessen will Fernando Alonso auf keinen Fall verpassen. Er weiss: Auf der Strecke gibt es für ihn derzeit nichts zu gewinnen – zu gross ist der Leistungsrückstand von Aston Martin auf die Punkteränge.

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Der Weltmeister von 2005 und 2006 beteuert zwar: «Selbst wenn du am Ende des Feldes kämpfst, macht es Spass, ein Rennen auszutragen. Es bereitet mir also immer noch viel Freude, im Rennen gegen andere Fahrer zu kämpfen. Wenn du als Fahrer das Visier runterklappst, dann bist du im Cockpit glücklich, denn du trittst immer noch gegen 21 andere Fahrer an. In den zwei Stunden, die ein Rennen etwa dauert, blendest du den Rest der Welt aus und bist in deiner eigenen Zone.»

Gleichzeitig stellt Alonso aber auch klar: «Wir können uns im Rennen nicht viel erhoffen. Deshalb liegt der Fokus darauf, rechtzeitig nach Hause zu kommen, um das Fussballspiel zu sehen. Ausserhalb des Cockpits steht das im Mittelpunkt.»

Der stolze Asturier, der in seiner langen GP-Karriere 32 Rennen gewonnen hat, weiss aber, dass es schwierig werden wird, rechtzeitig zum Anpfiff zuhause zu sein. Er räumt ein: «Das wird sicherlich knifflig, denn wir fliegen zurück. Wahrscheinlich klappt es aber für die zweite Halbzeit rechtzeitig zuhause zu sein.»

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Und Alonso betont: «Wie alle Spanier verfolge ich genau mit, was das Nationalteam macht. Wir unterstützen unsere Mannschaft auch aus der Ferne und sorgen für die richtige Power, wenn sie gebraucht wird. Sie wissen, dass das ganze Land hinter ihnen steht. Und ich habe die meisten Spiele geschaut, manchmal musste ich auf die zweite Halbzeit verzichten, weil andere Dinge anstanden. Aber wie gesagt, ich werde versuchen, zumindest die zweite Halbzeit des Finalspiels zu schauen.»