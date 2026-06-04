Gabriel Bortoleto (Audi): Unterstützung von der Familie in Monaco

Zwei Punkte konnte Audi-Pilot Gabriel Bortoleto an den ersten Rennwochenenden der neuen Saison bereits sammeln. Wenn es nach ihm geht, sollen es gern schnell mehr werden. Der Brasilianer zum Saisonstart seiner Audi-Mannschaft: «Wir haben uns in diesem Jahr bislang mit der Fahrbarkeit etwas schwergetan.» Allerdings sei Audi meistens doch wettbewerbsfähig gewesen, vor allem wenn’s ums Chassis ging. Da sagte Teamchef und CEO Mattia Binotto kürzlich, Audi haben das viertbeste Chassis im Feld.

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Monaco ist ein besonderes F1-Wochenende

Nun ist dieses Rennwochenende in Monaco keines wie jedes andere. Im Fürstentum ist Überholen schwierig bis unmöglich. Die Strecke ist zu eng, als dass sie den vergleichsweise großen modernen Formel-1-Autos viele Überholmöglichkeiten bieten würde. Mit dem neuen 2026er-Reglement sind die Autos zwar ein wenig kleiner und leichter geworden, dadurch auch wendiger – dass Monaco aber weiterhin ein klassisches Monaco bleibt, darüber sind sich im Paddock eigentlich alle einig. Bedeutet: Eine gute Startposition aus dem Qualifying am Samstag ist umso mehr wert – und eine schlechte Ausgangsposition führt oft dazu, dass man im Rennen im Verkehr steckenbleibt und nicht am Vordermann vorbeikommt.

Bortoleto: Monaco ist anspruchsvoll

Für Bortoleto ist es erst das zweite Formel-1-Rennen seiner Karriere in Monaco. Der Brasilianer sagt zum Kurs: «Es ist eine sehr anspruchsvolle Strecke, alles ist sehr klein. Man muss also anders fahren als sonst. Es gibt viele Orte, an denen man Fehler machen kann. Hier kann einen ein Fehler eine Runde kosten oder das ganze Auto.»

Wie viele Rennfahrer wohnt auch Bortoleto in Monaco. Für ihn ist es also neben seinem eigentlichen Heim-GP in Brasilien ein zweites Heimrennen. Das schätzt Bortoleto sehr: «Es ist großartig, nach einem Tag an der Strecke nach Hause zu gehen und einfach zu Hause sein Abendessen zu haben.»

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Familien-Unterstützung für Bortoleto

Dazu hat er an diesem Wochenende besonderen Besuch: «Mein Bruder und meine Mutter sind hier, alle sind bei mir zu Hause untergebracht. Das ist wirklich schön für mich. Wenn ich in Brasilien fahre, bin ich auch einfach bei meinen Eltern zu Hause und es ist schön. Ich bevorzuge eine vertraute Umgebung, das ist eine gute Sache.»