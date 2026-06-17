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Gabriel Bortoleto (Audi): Sein Zwischenzeugnis für Chassis und Motor

Audi hat beim Formel-1-Debüt in Melbourne (Australien) auf Anhieb gepunktet – mit dem Brasilianer Gabriel Bortoleto auf Platz 9. Seither ging Audi aber leer aus. Bortoleto zieht eine Zwischenbilanz.

Formel 1

Gabriel Bortoleto im Audi
Gabriel Bortoleto im Audi
Foto: Audi
Gabriel Bortoleto im Audi
© Audi

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Audi liegt in der Konstrukteurs-WM derzeit auf Rang 9, hinter Haas und Williams, aber vor Aston Martin und Cadillac. Doch die zwei WM-Punkte von Gabriel Bortoleto beim WM-Start in Australien sind die einzige Punktefahrt der Silbernen. Nico Hülkenberg steht nach sieben GP-Wochenenden noch ohne Zähler da.

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Mit besserer Standfestigkeit und etwas Glück könnte Audi auf Augenhöhe mit Haas liegen, die derzeit WM-Siebte sind, mit 21 Punkten.

Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto hat an der Schwelle zum Sommer eine Zwischenbilanz gezogen für die Marke mit den vier Ringen. Der 21-jährige Brasilianer sagt: «Was den Rennwagen angeht, so sind wir beim Chassis gut aufgestellt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist ein Chassis, mit dem man Siege und WM-Titel einfährt, aber es hat sich schon vom ersten Rennen an gezeigt – wir haben einen sehr guten Wagen mit verlässlicher Balance.»

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Gabriel Bortoleto
Gabriel Bortoleto
Foto: Audi
Gabriel Bortoleto
© Audi

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«Beim Motor haben wir meiner Meinung nach einen grossartigen Job gemacht, schliesslich haben wir bei null angefangen, aber wenn wir jetzt gegen andere Teams antreten, dann macht sich der Leistungsmangel bemerkbar. Manchmal ist es einfach schwierig, weil es sich anfühlt, als ob wir ständig der Konkurrenz hinterherjagen müssen.»

Sprechen wir hier von der rohen Leistung des V6-Verbrenners oder vom Energie-Management mit der elektrischen Seite? Der Südamerikaner fährt fort: «Ich schätze, es ist liegt ein wenig an allem. Es gibt nicht kein einzelner Punkt, der als grosses Problem hervorsticht. Uns fehlt einfach Leistung. Und das ist glasklar, wenn man sich die Daten ansieht, nicht nur unsere eigenen, auch die öffentlichen GPS-Daten, die uns über die Konkurrenz zur Verfügung stehen. Wir haben viele kleine Bereiche hier und da, die am Ende einer Runde dann einen grossen Unterschied ausmachen.»

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66

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1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

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Oracle Red Bull Racing

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3

66

+40,497

1:20,230

12

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McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

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6

65

+1 Runde

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8

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65

+1 Runde

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6

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