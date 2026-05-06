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Gabriel Bortoleto (Audi): Viele Probleme, aber keines wie die anderen

Audi sorgte in Miami vor allem mit Pannen und Ausfällen für Aufmerksamkeit: zwei technische Probleme und eine Disqualifikation. Gabriel Bortoleto verriet nun: Die Probleme sind alle unterschiedlich.

Formel 1

Gabriel Bortoleto beim Boxenstopp
Gabriel Bortoleto beim Boxenstopp
Foto: XPB
Gabriel Bortoleto beim Boxenstopp
© XPB

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Beim F1-Team Audi reiht sich gerade ein Problem ans nächste – und wie Pilot Gabriel Bortoleto nun erklärte, scheinen sie unterschiedliche Ursachen zu haben. Das Miami-Wochenende war für Audi eine Verkettung von Pannen und Fehlern, am Ende ging das Team punktlos aus.

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Nico Hülkenberg konnte im Sprint gar nicht erst antreten, weil er ein Motorenproblem auf dem Weg in die Startaufstellung feststellte. Er musste seinen Audi-Boliden mit rauchendem Motor abstellen, das Auto musste abtransportiert werden, statt für den Start klargemacht zu werden. Gabriel Bortoleto wurde im Sprint Elfter. Das hätte ohnehin keine Punkte gegeben – aber der Brasilianer wurde dann auch noch disqualifiziert.

Im Rennen fuhr Bortoleto an den Punkten vorbei. Hülkenberg musste mit einem erneuten Problem in der Safety-Car-Phase, also sehr früh im Rennen, in die Boxengasse abbiegen und in der Garage abstellen.

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Viele Ausfälle und Probleme

Blickt man generell auf den Saisonstart der Audi-Mannschaft, so kommt man auf eine erstaunliche Zahl technischer Probleme. Kinderkrankheiten beim zumindest teilweise neuen Team. Das Audi-Branding ist neu und auch der Motor aus dem Werk in Neubau an der Donau ist neu und somit ein Pilotprojekt. Das Team allerdings ging aus der Sauber-Mannschaft hervor, hat den Standort in Hinwil erhalten. Worauf genau die unterschiedlichen Probleme zurückzuführen sind, da hält man sich zumindest nach dem Rennen eher bedeckt.

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Kein Problem so wie die anderen

Audi-Pilot Gabriel Bortoleto erklärte nach dem Miami-Rennen aber: «Ich glaube nicht, dass wir auch nur ein einziges Problem hatten, das dem anderen ähnlich war. Wenn ich ehrlich bin, hatten wir dieses Wochenende viele. Aber keines war genau dasselbe.»

Riesige Schwankungen

Für den Brasilianer lief die Saison erst gut, dann schlecht und insgesamt sehr schwankend: «Am ersten Wochenende des Jahres hatte ich überhaupt keine Probleme. Und dann kommt die zweite Woche und man hat drei Probleme. Und dann geht es weiter und man hat wieder null.» Ein nachvollziehbarer Frust ist seiner Stimme anzuhören.

Bortoleto: «So geht es weiter, bis sich alle an die neuen Vorschriften gewöhnt haben. Natürlich ist es meiner Meinung nach nicht einfach, die Saison in einer guten Position zu beginnen. Dann weckt das große Erwartungen. Aber solche Dinge passieren nun einmal.»

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28

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1

57

+3,264

1:31,869

26

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McLaren Formula 1 Team

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81

57

+27,092

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22

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63

57

+43,051

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17

05

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3

57

+48,949

1:33,110

14

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

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Franco Colapinto

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43

57

+1:01,871

1:33,035

6

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

16

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1:32,515

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Atlassian Williams Racing

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