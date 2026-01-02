Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Gabriel Bortoleto: «Dann schlagt mir ins Gesicht»

Seit Gabriel Bortoleto in der Formel 1 unterwegs ist, hat sich sein Leben deutlich verändert. Er selbst ist aber der Gleiche geblieben, betont der 21-jährige Brasilianer.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Gabriel Bortoleto ist sich sicher: Er hat sich nicht verändert
Gabriel Bortoleto ist sich sicher: Er hat sich nicht verändert
Foto: Charniaux / XPB Images
Gabriel Bortoleto ist sich sicher: Er hat sich nicht verändert
© Charniaux / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Dass sich Gabriel Bortoleto nicht so schnell aus der Fassung bringen lässt, bewies er schon bei seiner ersten Medien-Runde im vergangenen Jahr. Im Fahrerlager von Melbourne wurde er darauf angesprochen, dass ihn der langjährige Red Bull-Talentsichter Dr. Helmut Marko im ServusTV-Interview als B-Fahrer bezeichnet hatte.

Werbung

Werbung

Und die Antwort des jungen Brasilianers fiel deutlich aus. «Helmut hat viele Talente in die Formel 1 gebracht, aber er hat auch Fahrer gefördert, die sich letztlich nicht durchsetzen konnten. Er lag also nicht immer richtig.» Ausserdem habe er einige von Marko geförderte Talente in den Nachwuchsklassen auch hinter sich gelassen, fügte er lächelnd an, und kündigte an, die Antwort auf der Strecke zu geben.

Das erste Formel-1-Jahr war für den Rookie allerdings nicht einfach. Im weitgehend unterlegenen Sauber-Renner schaffte er es nur fünf Mal in die Punkte. Im Qualifying stellte er hingegen seinen Speed unter Beweis. Zählt man das Abschlusstraining zum Heimspiel in São Paulo nicht dazu, weil er nach einem harten Crash im Sprint nicht daran teilnehmen konnte, dann hat er im teaminternen Vergleich gegen Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg mit 12:11 sogar die Nase knapp vorn.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Nicht nur deshalb wird der Lockenkopf, der in diesem Jahr mit dem Audi-Werksteam in eine neue Ära startet, gefeiert – vor allem in seinem Heimatland Brasilien erfreut er sich grosser Beliebtheit. Ihn selbst habe das aber nicht verändert, betont der 21-Jährige im Gespräch mit «Formula1.com»: «Ich habe mich überhaupt nicht verändert. Ich denke, ich habe verschiedene Dinge dazugelernt, etwa dass ich meine Zeit besser einteile. Aber was meine Persönlichkeit angeht, denke ich nicht, dass sich etwas geändert hat.»

Werbung

Werbung

Bisher habe ich noch keine Ohrfeige bekommen.

Gabriel Bortoleto

Es bereite ihm immer noch Spass, Leute zum Lachen zu bringen und glücklich zu machen, offenbarte Bortoleto daraufhin. «Ich denke, das ist sehr wichtig und so bin ich einfach. In der Formel 1 ist es schnell passiert, dass sich die Leute verändern, weil sie eine gewisse Berühmtheit erlangen. Aber ich denke, es gibt keinen Grund, etwas zu ändern. Tatsächlich scherze ich immer mit meinen Freunden und den Leuten im Team und sage, ‚wenn ich mich ändern sollte, dann schlagt mir ins Gesicht.‘ Und bisher habe ich noch keine Ohrfeige bekommen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien