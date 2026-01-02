Gabriel Bortoleto: «Dann schlagt mir ins Gesicht»

Dass sich Gabriel Bortoleto nicht so schnell aus der Fassung bringen lässt, bewies er schon bei seiner ersten Medien-Runde im vergangenen Jahr. Im Fahrerlager von Melbourne wurde er darauf angesprochen, dass ihn der langjährige Red Bull-Talentsichter Dr. Helmut Marko im ServusTV-Interview als B-Fahrer bezeichnet hatte.

Und die Antwort des jungen Brasilianers fiel deutlich aus. «Helmut hat viele Talente in die Formel 1 gebracht, aber er hat auch Fahrer gefördert, die sich letztlich nicht durchsetzen konnten. Er lag also nicht immer richtig.» Ausserdem habe er einige von Marko geförderte Talente in den Nachwuchsklassen auch hinter sich gelassen, fügte er lächelnd an, und kündigte an, die Antwort auf der Strecke zu geben.

Das erste Formel-1-Jahr war für den Rookie allerdings nicht einfach. Im weitgehend unterlegenen Sauber-Renner schaffte er es nur fünf Mal in die Punkte. Im Qualifying stellte er hingegen seinen Speed unter Beweis. Zählt man das Abschlusstraining zum Heimspiel in São Paulo nicht dazu, weil er nach einem harten Crash im Sprint nicht daran teilnehmen konnte, dann hat er im teaminternen Vergleich gegen Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg mit 12:11 sogar die Nase knapp vorn.

Nicht nur deshalb wird der Lockenkopf, der in diesem Jahr mit dem Audi-Werksteam in eine neue Ära startet, gefeiert – vor allem in seinem Heimatland Brasilien erfreut er sich grosser Beliebtheit. Ihn selbst habe das aber nicht verändert, betont der 21-Jährige im Gespräch mit «Formula1.com»: «Ich habe mich überhaupt nicht verändert. Ich denke, ich habe verschiedene Dinge dazugelernt, etwa dass ich meine Zeit besser einteile. Aber was meine Persönlichkeit angeht, denke ich nicht, dass sich etwas geändert hat.»

Bisher habe ich noch keine Ohrfeige bekommen. Gabriel Bortoleto

