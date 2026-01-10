Gabriel Bortoleto verrät: Das war ein wichtiger Tipp von Max Verstappen

Dass die beiden Formel-1-Piloten Gabriel Bortoleto und Max Verstappen ein gutes Verhältnis pflegen, ist schon lange kein Geheimnis mehr, so verriet der junge Brasilianer etwa im vergangenen September, dass er zusammen mit dem vierfachen Weltmeister «Call of Duty» spielte und auch schon öfters Sim-Einsätze mit ihm bestritten hat.

«Wir üben viel und ich würde sagen, es ist immer hilfreich, wenn er mir Tips zu Strecken gibt, die er bereits gut kennt. Er sagt mir dann, worauf ich achten soll. Das ist immer sehr wertvoll. Er ist ja ein vierfacher Weltmeister und hat entsprechend viele Erfolge gefeiert – ich bin unglaublich froh, dass ich einen wie ihn habe», erzählte der 21-Jährige.

Auf Nachfrage der Medien verriet Bortoleto auch, welcher Ratschlag des 71-fachen GP-Siegers der Wichtigste für ihn war: «Er hat mir so viele Ratschläge gegeben, dass es schwierig ist, einen zu wählen. Aber ich nenne jetzt mal einen Tipp, den er mir zuletzt gegeben hat. Er hat mir gesagt, dass ich in meiner Rookie-Saison schon viel geschafft habe und mir keine Sorgen machen muss, wenn mir Fehler unterlaufen.»

Verstappen betonte dabei auch, dass Fehler unvermeidlich und manchmal auch unablässig sind, um sich zu verbessern, speziell in der ersten Saison im GP-Zirkus. «Wenn du Fehler machst, dann machst du die grössten Fortschritte und jeder macht sie», fuhr Bortoleto fort.

«Ich sollte nicht zu hart mit mir selbst ins Gericht gehen, nur weil ich ein, zwei Mal was falsch gemacht habe, denn das passiert zwangsläufig. Ich muss einfach daraus lernen und weitermachen», erklärte der Rennfahrer aus São Paulo, und ergänzte: «Es ist etwas einfaches, das viele Leute sagen, aber wenn du das von jemandem hörst, der schon so viel erreicht hat, dann hat das ein ganz anderes Gewicht.»