Gasly in die Luft geschleudert: Das war bei Liam Lawson wirklich los

In einem aufsehenerregenden Rennen mit vielen packenden und kontroversen Szenen war der Unfall von Pierre Gasly ein Moment, der herausstach: In Runde fünf des Miami-GP in der Formel 1 hob der Alpine-Pilote plötzlich in seinem Auto ab, drehte sich in der Luft und schlug rückwärts hart in die Barriere ein.

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Ein Rennauto das abhebt? Das sieht man zum Glück selten – denn eine solche Szene kann richtig gefährlich werden. Zum Glück ging diesmal alles gut, Gasly landete rücklings, aber mit einem mehr oder weniger aufrechten Auto in der Barriere, konnte unverletzt aussteigen.

Berührung von Lawson – Gasly hob ab

Überhaupt abgehoben war Gasly wegen einer Berührung mit Liam Lawson. Der neuseeländische Racing Bulls-Pilot hatte den Franzosen von hinten aufgegabelt. Weil Lawson Probleme mit seinem Auto hatte, wurde er von den Stewards nicht für die Szene bestraft.

Pierre Gasly drehte sich, hob ab Foto: Taidgh Barron Pierre Gasly drehte sich, hob ab © Taidgh Barron

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Lawson sagte nach dem Rennen: «Wir hatten ein Problem mit dem Getriebe, was uns bisher noch nie passiert ist, aber dadurch habe ich die Kontrolle über das Auto verloren und bin so mit Pierre in Kontakt gekommen. Der Zusammenstoß beendete sein Rennen, und aufgrund des Problems mussten wir das Auto aus dem Rennen nehmen, was natürlich frustrierend ist. Ich habe mich direkt nach dem Rennen bei Pierre entschuldigt und bin froh, dass es ihm gut geht – das ist schließlich das Wichtigste.»

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Lawsons Teamchef Alan Permane erklärte noch etwas detaillierter: «Wir möchten uns bei Pierre und Alpine für den Zwischenfall entschuldigen. Liams Getriebe hat versagt und der fünfte Gang ist gebrochen, als er für Kurve 17 gebremst hat, was dazu führte, dass er mit Pierre kollidierte.»

Ramponiert: Der Heckflügel von Pierre Gaslys Alpine Foto: XPB Ramponiert: Der Heckflügel von Pierre Gaslys Alpine © XPB

Permane fasst zusammen: «Ein hartes Wochenende für uns. Die ersten paar Runden haben aber viel Spaß gemacht, und wer weiß, wie es hätte weitergehen können – vielleicht wäre sogar ein Punktgewinn möglich gewesen.» Doch Lawson musste nach dem Problem abstellen, kam noch in der Safety-Car-Phase in der Anfangsphase des Rennens in die Box.

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