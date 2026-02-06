Weiter zum Inhalt
Geduldsprobe für Ferrari-Star Lewis Hamilton? Warnung von Usain Bolt

Der achtfache Olympia-Goldmedaillen-Sieger Usain Bolt ist überzeugt, dass Ferrari-Ass Lewis Hamilton der Grösste aller Zeiten ist. Dennoch mahnt der Sprint-Star: Hamilton muss sich in Geduld üben.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Usain Bolt ist sich sicher: Hamilton wird es wieder an die Spitze schaffen
Usain Bolt ist sich sicher: Hamilton wird es wieder an die Spitze schaffen
Foto: Ferrari
Usain Bolt ist sich sicher: Hamilton wird es wieder an die Spitze schaffen
© Ferrari

Sprint-Legende Usain Bolt weiss, wie schwierig es ist, immer wieder sportliche Spitzenleistungen zu erzielen. Der Leichtathletik-Superstar sicherte sich acht Olympia-Goldmedaillen, elf Weltmeistertitel und mehrere Weltrekorde.

Auch Lewis Hamilton konnte in seiner bisherigen Formel-1-Karriere viele Rekorde aufstellen. Denjenigen für die meisten WM-Titel teilt er sich mit Michael Schumacher, bei den GP-Siegen ist er mit 105 Triumphen alleiniger Rekordhalter – und das sind nur zwei von vielen Spitzenwerten, die er in seiner Erfolgsbilanz aufweisen kann.

Zuletzt tat sich der 41-jährige Brite aber schwer, die Saison 2025 – seine erste in Ferrari-Rot – beendete er auf dem sechsten WM-Rang. Abgesehen von seinem Sprint-Sieg in Shanghai konnte er keine grossen Erfolge feiern. Und geht es nach Bolt, wird sich Hamilton noch eine Weile gedulden müssen, bis er mit dem Rennstall aus Maranello eine weitere WM-Krone erobern kann.

Im Gespräch mit den Kollegen von «racingnews365.nl» sagt der jamaikanische Sprint-Star: «Ich denke, es wird eine ziemlich grosse Herausforderung für Lewis.» Er wisse, wie es ist, sich wieder an die Spitze kämpfen zu müssen, betonte er. «Ich schätze, das wird nicht einfach für ihn», fuhr er fort, und erklärte: «Ich denke, er wird noch ein oder zwei Jahre brauchen, bis er sich bei Ferrari richtig wohl fühlen wird.»

Hamilton sei aber immer noch der Beste, ist Bolt überzeugt. «Absolut, ich bin mir da sicher, daran besteht kein Zweifel», erklärt er bei der Frage, ob Hamilton immer noch als der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten angesehen werden sollte. «Und ich freue mich schon auf den Moment, wenn er wieder ganz oben steht, denn er weiss, wie er dahin kommt und wie er sich an der Spitze hält.»

