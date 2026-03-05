Weiter zum Inhalt
Gegenwind Rosberg, Button & Fans: IndyCar-Ass Danica Patrick – Aus bei Sky

Die US-Amerikanerin Danica Patrick arbeitete fünf Jahre lang als F1-Expertin bei den Kollegen der britischen Sky. In der Aufstellung für die GP-Saison 2026 fehlt die IndyCar-Siegerin jedoch.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Danica Patrick und Jenson Button
Danica Patrick und Jenson Button
Foto: XPB
Danica Patrick und Jenson Button
© XPB

Danica Patrick arbeitet nicht mehr für die britische Sky. Unter den Racern als GP-Experten finden wir die Formel-1-Champions Nico Rosberg, Jacques Villeneuve und Jenson Button, dazu die Sportwagen-Weltmeister Martin Brundle und Anthony Davidson, ferner Karun Chandhok und Jamie Chadwick. Nicht aber Danica Patrick.

Danica Patrick: Immer wieder merkwürdige Aussagen

Die US-Amerikanerin ist bei vielen Fans immer wieder angeeckt, sei dies mit merkwürdigen Aussagen über Frauen im Sport oder mit schrägen Verschwörungs-Theorien in Podcasts, wie etwa darüber, dass Echsen-Menschen unter uns leben. Die Reaktionen vieler Zuschauer war negativ, auch auf Kommentare, in welchen Patrick ihre Sympathien für den US-Präsidenten Donald Trump äusserte.

Nach dem Olympia-Finale im Eishockey zwischen Kanada und den USA (die USA gewannen in der Verlängerung) postete Patrick: «Wenn Kanada schlau gewesen und zum 51. Bundesstaat geworden wäre, so wären sie jetzt Olympiasieger.» Fand nicht jeder spassig.

Es ist auch zahlreichen Sky-Nutzern aufgefallen, wie Nico Rosberg und Jenson Button immer wieder Kontra gaben nach Aussagen von Patrick. Einmal bezeichnete sie den Strassenkurs von Montreal als ziemlich einfach, worauf Rosberg entgegnete: «Das muss ich widersprechen, denn Montreal ist mit seinen Wellen und Buckeln ganz im Gegenteil eine der schwierigsten Strecken des ganzen Jahres.»

Patrick: «Das entsprich einfach nicht dem weiblichen Geist»

2023 ging es im Rahmen des Ungarn-GP um die Aussichten, wann die Fans wieder eine Frau in der Formel 1 erleben werden. Damals meinte Patrick: "Unterm Strich ist dieser Sport von Natur aus maskulin. Er ist aggressiv. Du musst einen Rennwagen unter Kontrolle behalten und nicht nur das. Dazu kommt eine mentale Einstellung, die einfach nicht dem weiblichen Geist entspricht." Moment mal, was?

Patrick begründete: "Ich weiss von mir selber, wie ich reagiert habe, wenn mir einer das Leben schwermachen wollte. Ich schaltete in diesen aggressiven Modus, in diesen Killer-Modus. Du musst es ihnen zeigen wollen, und das ist keine typisch weibliche Reaktion. Ich weiss das, denn ich habe mit vielen Freundinnen gesprochen, und die sagten immer – so denke ich einfach nicht."

Die Fans waren nicht der Ansicht von Patrick, zwei Beispiele. Mike Channel postete auf X: "Sorry, aber Präzision, Zielorientierung, innerer Antrieb, das sind alles keine ausschliesslich männlichen Qualitäten."

Und Ruth Barton meinte, ebenfalls auf X: "Mädchen brauchen Vorbilder. Und nicht jemanden, der ihnen sagt, man müsse aggressiv sein in der Formel 1 und das sei unweiblich. Das ist ein Rückschlag für den Feminismus."

Danica Patrick ist die einzige Frau, die einen IndyCar-Lauf gewann (2008 in Japan), sie ging bei insgesamt 118 IndyCar-Läufen an den Start. Sie ist überdies die erste Frau, die bei einem NASCAR-Rennen der Top-Klasse eine Pole-Position eroberte.

