Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Gegner baff: Was macht Max Verstappen (Red Bull Racing-Ford/2.) anders?

Keiner hat am ersten Bahrain-Testtag mehr Runden gedreht als Max Verstappen. Der Red Bull Racing-Ford-Fahrer ist zufrieden, die Konkurrenz ist am Rätseln, was genau der Niederländer auf der Bahn tut.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen in Bahrain
Max Verstappen in Bahrain
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen in Bahrain
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Max Verstappen ist der Marathon-Mann von Bahrain: 136 Runden gedreht am ersten Testtag auf dem Bahrain International Circuit, das entspricht fast zweieinhalb Renndistanzen dieses WM-Laufs!

Werbung

Werbung

Der 71-fache GP-Sieger aus den Niederlanden drehte mit hoher Konstanz seine Runden und die Zeiten durften sich auch sehen lassen, selbst wenn von allen Teams Stein und Bein geschwört wird, dass niemand von ihnen auf Zeiten achte (ja, gewiss).

Die Arbeit mit dem neuen Motor von Red Bull Powertrains/Ford läuft gut
Die Arbeit mit dem neuen Motor von Red Bull Powertrains/Ford läuft gut
Foto: Red Bull Content Pool
Die Arbeit mit dem neuen Motor von Red Bull Powertrains/Ford läuft gut
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Was den Gegner auffällt: Max Verstappen fährt mit seinem Red Bull Racing-Ford anders. Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Die schaffen es irgendwie, deutlich mehr Energie einzusetzen als die anderen. Wir sprechen hier von einem Zeitgewinn von einer Sekunde pro Runde. Und das machen sie auf bis zu zehn aufeinander folgenden Runden.»

Werbung

Werbung

Auffälliger Fahrstil

Entlang der Bahn ist zu hören, wie Verstappen in niedrigeren Gängen um die Ecken pfeift als seine Gegner, also mit höheren Drehzahlen, und dabei offenbar mehr Energie sammelt. Die kann er dann auf den folgenden Geraden einsetzen für mehr Speed.

Das aggressive Herunterschalten führt zu einem nervöseren Auto in der Bremszone, aber damit kann der 28-jährige Niederländer dank seines überragenden Talents gut leben.

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen
© Red Bull Content Pool

Verstappen erzählt: «Wir hatten heute einen guten Tag; wir haben viele Runden gedreht und verschiedene Programme getestet. Red Bull Ford Powertrains-Ford ist im Vergleich zu anderen immer noch ein völlig neues Projekt, daher gibt es vor dem ersten Rennen noch so viel zu lernen und zu verstehen.»

Werbung

Werbung

Verstappen: «Rundenzeiten und Platzierungen unwichtig»

«Wir haben viele Abläufe durchgespielt, auf die wir an einem Renntag stossen könnten: Für einen Antriebsstrang-Hersteller, der schon lange im Geschäft ist, mag das einfacher sein, aber wenn man neu ist, muss man alles ausprobieren. Natürlich haben wir auch viele normale Fahrten absolviert.»

«Jeder fährt völlig unterschiedliche Programme, daher konzentrieren wir uns nicht auf Rundenzeiten und die Platzierungen, sondern darauf, das Auto und die Reifen zu verstehen.»

«Die Strecke ist im Vergleich zu Barcelona völlig anders, daher ist dieser Vergleich sehr nützlich. Alles in allem war der Tag in Ordnung, und wir sind auf keine Probleme gestossen – das war das Wichtigste.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05.–07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05.–07.12.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien