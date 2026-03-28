Geheimtipp Audi: Bortoleto P9, Hülkenberg P12. Jetzt müssen Punkte her!

Audi hat im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Japan seine solide Form bestätigt: Der Brasilianer Gabriel Bortoleto hat Startplatz 9 errungen, Nico Hülkenberg wird von P12 ins Rennen gehen.

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Der 38-jährige Deutsche blickt so auf seine Quali zurück: «Im Qualifying drängt sich das Feld immer zusammen und heute war es nicht anders – die Abstände sind extrem gering.»

«Auf meiner Seite waren beide Läufe in Q2 nicht sauber genug, deshalb habe ich den Sprung in Q3 nicht geschafft. Das Auto selbst fühlte sich gut an und ich denke, wir sind voll im Rennen um die Punkte.»

Nico Hülkenberg: «Das ist mein Ziel fürs Rennen»

«Es sieht so aus, als würden wir mit einigen anderen Teams kämpfen am Rand der Top-Ten kämpfen, also sollte es ein spannendes Rennen werden. Mein Ziel besteht darin, einen sauberen Lauf hinzulegen, alles richtig zu machen und Ränge gutzumachen.»

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Der 21-jährige Bortoleto sagt nach seiner feinen Quali-Leistung: «Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Abschlusstraining. Wir haben im Laufe von Q1 und Q2 an Selbstvertrauen gewonnen und einige wirklich solide Runden gefahren. Es ist ein tolles Gefühl, morgen aus den Top-Ten zu starten und im Kampf um Punkte zu sein.»

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Teamchef Mattia Binotto: «Es war bisher ein anständiges Wochenende, wir sind mit unserem aktuellen Stand zufrieden. Ich freue mich sehr, dass Gabi in Q3 gekommen ist, doch ich bin enttäuscht, dass Nico es nicht ganz geschafft hat, da er das Potenzial dafür hatte. Seine Runde war nicht perfekt, aber trotzdem stark, und er war sehr nah dran, es in die Top-Ten zu schaffen.»