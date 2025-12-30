Weiter zum Inhalt
Gemeine Durststrecke: Welcher Formel-1-Fahrer leidet am meisten?

In der Saison 2025 haben wir keinen neuen GP-Sieger erhalten. Wir zeigen hier, welcher Formel-1-Pilot am längsten auf einen neuen Sieg warten muss – sei es in der Königsklasse oder anderswo.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Das Formel-1-Feld 2025
Das Formel-1-Feld 2025
Foto: F1
Das Formel-1-Feld 2025
© F1

2024 eroberten die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri ihren ersten Sieg in der Königsklasse, sie waren damit die Formel-1-Sieger 114 und 115.

2025 hingegen wurden alle 24 WM-Läufe von Piloten gewonnen, die schon einmal einen F1-Siegerpokal in die Höhe stemmen durften – Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen und George Russell.

Wir sind hier der Frage nachgegangen, wie lange der vorderhand letzte Sieg der 22 Formel-1-Piloten 2026 zurückliegt. Hier das Ergebnis (die Reihenfolge entspricht ihren Startnummern).

  • Lando Norris: São Paulo-GP 2025

  • Max Verstappen: Abu Dhabi-GP 2025

  • Gabriel Bortoleto: Monza 2024 (Formel 2)

  • Isack Hadjar: Spa-Francorchamps 2024 (Formel 2)

  • Pierre Gasly: Italien-GP 2020

  • Sergio Pérez: Aserbeidschan-GP 2023

  • Kimi Antonelli: Ungarn 2024 (Formel 2)

  • Fernando Alonso: Le Mans 2019 (Langstrecken-WM)

  • Charles Leclerc: USA-GP 2024

  • Lance Stroll: Hockenheim 2016 (Formel 3)

  • Alex Albon: Ungarn 2018 (Formel 2)

  • Nico Hülkenberg: Le Mans 2015 (Langstrecken-WM)

  • Liam Lawson: Fuji 2023 (Super Formula)

  • Esteban Ocon: Ungarn-GP 2021

  • Arvid Lindblad: Abu Dhabi 2025 (Formel 2)

  • Franco Colapinto: Imola 2024 (Formel 2)

  • Lewis Hamilton: China-Sprint 2025

  • Carlos Sainz: Mexiko-GP 2024

  • George Russell: Singapur-GP 2025

  • Valtteri Bottas: Brasilien-Sprint 2021

  • Oscar Piastri: Katar-Sprint 2025

  • Oliver Bearman: Katar 2024 (Formel 2)

Fazit: Keiner muss mehr Geduld aufbringen als Audi-Fahrer Nico Hülkenberg, der vor mehr als zehn Jahren vorderhand letztmals siegen konnte, in Le Mans mit Porsche. Und auch Lance Stroll muss schon mehr als neun Jahre auf einen neuen Erfolg warten, seit er als F3-Fahrer in Hockenheim siegte. Rang 3 unter den Durststrecken-Läufern geht an Alex Albon – mit einem F2-Sieg auf dem Hungaroring 2018.

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

410

4

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

Williams

Atlassian Williams Racing

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Williams

Atlassian Williams Racing

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Aston Martin Aramco Formula One Team

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

