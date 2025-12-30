Gemeine Durststrecke: Welcher Formel-1-Fahrer leidet am meisten?
In der Saison 2025 haben wir keinen neuen GP-Sieger erhalten. Wir zeigen hier, welcher Formel-1-Pilot am längsten auf einen neuen Sieg warten muss – sei es in der Königsklasse oder anderswo.
2024 eroberten die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri ihren ersten Sieg in der Königsklasse, sie waren damit die Formel-1-Sieger 114 und 115.
2025 hingegen wurden alle 24 WM-Läufe von Piloten gewonnen, die schon einmal einen F1-Siegerpokal in die Höhe stemmen durften – Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen und George Russell.
Wir sind hier der Frage nachgegangen, wie lange der vorderhand letzte Sieg der 22 Formel-1-Piloten 2026 zurückliegt. Hier das Ergebnis (die Reihenfolge entspricht ihren Startnummern).
Lando Norris: São Paulo-GP 2025
Max Verstappen: Abu Dhabi-GP 2025
Gabriel Bortoleto: Monza 2024 (Formel 2)
Isack Hadjar: Spa-Francorchamps 2024 (Formel 2)
Pierre Gasly: Italien-GP 2020
Sergio Pérez: Aserbeidschan-GP 2023
Kimi Antonelli: Ungarn 2024 (Formel 2)
Fernando Alonso: Le Mans 2019 (Langstrecken-WM)
Charles Leclerc: USA-GP 2024
Lance Stroll: Hockenheim 2016 (Formel 3)
Alex Albon: Ungarn 2018 (Formel 2)
Nico Hülkenberg: Le Mans 2015 (Langstrecken-WM)
Liam Lawson: Fuji 2023 (Super Formula)
Esteban Ocon: Ungarn-GP 2021
Arvid Lindblad: Abu Dhabi 2025 (Formel 2)
Franco Colapinto: Imola 2024 (Formel 2)
Lewis Hamilton: China-Sprint 2025
Carlos Sainz: Mexiko-GP 2024
George Russell: Singapur-GP 2025
Valtteri Bottas: Brasilien-Sprint 2021
Oscar Piastri: Katar-Sprint 2025
Oliver Bearman: Katar 2024 (Formel 2)
Fazit: Keiner muss mehr Geduld aufbringen als Audi-Fahrer Nico Hülkenberg, der vor mehr als zehn Jahren vorderhand letztmals siegen konnte, in Le Mans mit Porsche. Und auch Lance Stroll muss schon mehr als neun Jahre auf einen neuen Erfolg warten, seit er als F3-Fahrer in Hockenheim siegte. Rang 3 unter den Durststrecken-Läufern geht an Alex Albon – mit einem F2-Sieg auf dem Hungaroring 2018.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach