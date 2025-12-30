Gemeine Durststrecke: Welcher Formel-1-Fahrer leidet am meisten?

2024 eroberten die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri ihren ersten Sieg in der Königsklasse, sie waren damit die Formel-1-Sieger 114 und 115.

2025 hingegen wurden alle 24 WM-Läufe von Piloten gewonnen, die schon einmal einen F1-Siegerpokal in die Höhe stemmen durften – Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen und George Russell.

Wir sind hier der Frage nachgegangen, wie lange der vorderhand letzte Sieg der 22 Formel-1-Piloten 2026 zurückliegt. Hier das Ergebnis (die Reihenfolge entspricht ihren Startnummern).

Lando Norris: São Paulo-GP 2025

Max Verstappen: Abu Dhabi-GP 2025

Gabriel Bortoleto: Monza 2024 (Formel 2)

Isack Hadjar: Spa-Francorchamps 2024 (Formel 2)

Pierre Gasly: Italien-GP 2020

Sergio Pérez: Aserbeidschan-GP 2023

Kimi Antonelli: Ungarn 2024 (Formel 2)

Fernando Alonso: Le Mans 2019 (Langstrecken-WM)

Charles Leclerc: USA-GP 2024

Lance Stroll: Hockenheim 2016 (Formel 3)

Alex Albon: Ungarn 2018 (Formel 2)

Nico Hülkenberg: Le Mans 2015 (Langstrecken-WM)

Liam Lawson: Fuji 2023 (Super Formula)

Esteban Ocon: Ungarn-GP 2021

Arvid Lindblad: Abu Dhabi 2025 (Formel 2)

Franco Colapinto: Imola 2024 (Formel 2)

Lewis Hamilton: China-Sprint 2025

Carlos Sainz: Mexiko-GP 2024

George Russell: Singapur-GP 2025

Valtteri Bottas: Brasilien-Sprint 2021

Oscar Piastri: Katar-Sprint 2025

Oliver Bearman: Katar 2024 (Formel 2)

Fazit: Keiner muss mehr Geduld aufbringen als Audi-Fahrer Nico Hülkenberg, der vor mehr als zehn Jahren vorderhand letztmals siegen konnte, in Le Mans mit Porsche. Und auch Lance Stroll muss schon mehr als neun Jahre auf einen neuen Erfolg warten, seit er als F3-Fahrer in Hockenheim siegte. Rang 3 unter den Durststrecken-Läufern geht an Alex Albon – mit einem F2-Sieg auf dem Hungaroring 2018.