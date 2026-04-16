George Russell: «Der Nürburgring gehört zurück in den Formel-1-Kalender»

Der letzte Formel-1-WM-Lauf in Deutschland fand im Oktober 2020 auf dem Nürburgring statt, als Grosser Preis der Eifel in Corona-Zeiten. Der letzte echte Deutschland-GP ging 2019 in Hockenheim über die Bühne.

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Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat wiederholt betont, er sei gesprächsbereit, was die Rückkehr eines Grossen Preises von Deutschland angehe. Aber bei Antrittsgebühren zwischen 20 und 30 Millionen Euro ist klar – ohne staatliche Hilfe können die Betreiber der zwei deutschen Traditionskurse keinen wirtschaftlich sinnvollen Grand Prix austragen.

Und so kehrte die Formel 1 lediglich für Reifentests in die Eifel zurück – Pirelli lud Mercedes und McLaren zu Versuchsfahrten ein auf den Nürburgring.

George Russell: «Ich liebe den Nürburgring»

Der sechsfache GP-Sieger und heutige Mercedes-Werksfahrer George Russell sass 2020 auf dem Nürburgring in einem Williams und schied aus. Nun sagt er bei Sky Sports: «Ich liebe den Nürburgring. Ich bin auch ein paar Runden auf der Nordschleife gefahren und fand das grossartig.»

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«Das ist halt noch eine klassische, altehrwürdige Strecke. Der Nürburgring gehört zurück in den Formel-1-Kalender. Leider haben wir momentan keinen Grand Prix in Deutschland, und gerade als Fahrer von Mercedes wäre es schön, wenn wieder einer im Kalender stehen würde.»

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Mercedes hat im ersten Teil der Formel-1-WM 2026 das beste Auto, die Starts hingegen sind eher naja. Russell bedauert: «Wir sind hier wegen eines Pirelli-Reifentests gefahren, daher sind Startversuche für uns nicht erlaubt – das gilt für alle Teams bei Reifentests.»