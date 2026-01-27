Weiter zum Inhalt
George Russell: Diese Mercedes-Gegner sorgten für hochgezogene Augenbrauen

Die Formel-1-Piloten sind wieder unterwegs – und beim ersten Barcelona-Testtag hatte jeder auch die Konkurrenz im Blick. Mercedes-Star George Russell sagt, welche Gegner besonders aufgefallen sind.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Mercedes-Star George Russell hatte in Barcelona die Konkurrenz im Blick
Mercedes-Star George Russell hatte in Barcelona die Konkurrenz im Blick
Foto: Instagram / mercedesamgf1
Mercedes-Star George Russell hatte in Barcelona die Konkurrenz im Blick
© Instagram / mercedesamgf1

Beim ersten Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya haben die Formel-1-Teams Red Bull Racing, Mercedes, Alpine, TGR-Haas, Cadillac und Audi nicht nur die Gelegenheit genutzt, ihr 2026er-Auto auf die Bahn zu schicken. Sie warfen auch einen Blick auf die gegnerischen Fahrzeuge und ihre Einsätze.

George Russell, der den Mercedes W17 am Mittag von seinem Teamkollegen Kimi Antonelli übernahm und 44 Runden drehte, gestand hinterher mit Blick auf die Konkurrenz: «Wir sind sicherlich sehr zufrieden mit dem ersten Tag, aber ich war auch ziemlich beeindruckt von einigen anderen Teams, um ehrlich zu sein.»

«Die Teams von Red Bull etwa, die mit dem ersten von ihnen gebauten Motor unterwegs waren, haben viele Runden zurückgelegt. Sie hatten einen sehr reibungslosen Tag mit zwei Autos. Das bedeutet, dass sie sehr gute Arbeit geleistet haben», erklärte der Brite mit Blick auf Red Bull Racing und Racing Bulls.

Kimi Antonelli im neuen Mercedes
Kimi Antonelli im neuen Mercedes
Foto: Mercedes
Kimi Antonelli im neuen Mercedes
© Mercedes

«Ich denke, das Haas-Team hat mehr Runden als jeder andere Rennstall absolviert, und das mit einem Ferrari-Motor. Wir haben also nicht die gleiche Situation wie 2014, als das halbe Feld Pannen und jede Menge Probleme hatten», fügte er mit Blick auf den ersten Test nach dem Wechsel von den V8-Motoren zu den V6-Turbo-Hybrid-Triebwerken an.

Kein Vergleich zu 2014

«Die Formel 1 hat sich seitdem stark weiterentwickelt, und das Niveau ist in jeder Hinsicht unglaublich hoch. Es war beachtlich, dass alle Teams am ersten Tag insgesamt viele Runden gedreht haben», ergänzte Russell, dessen Mercedes-Team angesichts der Wettervorhersage (Regen am Nachmittag) auf einen Einsatz am heutigen Dienstag verzichtet.

Zur Erinnerung: Der Test vor den Toren der Metropole Barcelona läuft über fünf Tage, wobei jedes Team drei Tage testen darf – diese darf sich jeder Rennstall selbst aussuchen. Williams verzichtet angesichts von Verzögerungen im Entwicklungsplan ganz auf eine Teilnahme, das Aston Martin Team kündigte an, nur an zwei Tagen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zu testen.

