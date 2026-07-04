George Russell: Dieser Gegner hat Mercedes im Sprint-Qualifying überrascht

Damit hatte George Russell nicht gerechnet: Beim ersten Qualifying auf dem Traditionskurs von Silverstone war er nicht nur deutlich langsamer als sein Teamkollege Kimi Antonelli. Vor ihm reihten sich neben Red Bull Racing-Star Max Verstappen auch beide Ferrari-Piloten ein. Sein Landsmann und früherer Teamkollege Lewis Hamilton belegte sogar den ersten Platz und sicherte sich damit die Pole zum Sprint in Grossbritannien.

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Auf die Frage, ob er vom Tempo der Roten überrascht wurde, gestand Russell: «Sehr überrascht! Sie waren mit der Antriebseinheit und beim Energie-Management klar im Hintertreffen, aber hier deutet alles darauf hin, dass sie die Nase vorn haben.»

«Das ist also eine echte Überraschung. Wir haben immer gewusst, dass sie ein grossartiges Auto haben, aber beim Motor haben wir nicht damit gerechnet. Einige Dinge machen derzeit also einfach keinen Sinn», fügte der sichtlich ratlose Sternfahrer an.

Und Russell betonte: «Hätte ich eine Vorhersage treffen müssen, dann hätte ich gesagt, dass Ferrari in der vergangenen Woche schnell war und wir in dieser Woche schnell sein würden.» Mit Blick auf seinen Teamkollegen Kimi Antonelli, der die zweitschnellste Runde gedreht hatte, räumte er ein: «Kimi hat einen guten Job gemacht, aber dennoch hat Ferrari diesmal die Oberhand behalten.»

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«Normalerweise kann man im dritten Qualifying-Segment einen weiteren Schritt nach vorne machen, aber heute war das nicht der Fall bei mir. Ich war zwar nicht weit von Platz 3 entfernt, aber der Rückstand auf das Tempo von Lewis und Kimi ist ziemlich gross, das muss ich also analysieren, um das zu verstehen. Das ist alles etwas schräg», sagte der 28-Jährige mit Blick auf die eigene Leistung.