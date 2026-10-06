George Russell: Doppelte Strafe nach Mercedes-Motorschaden? Bitter, bitter

Die Luft wird immer dünner für den achtfachen GP-Sieger George Russell (Mercedes): Ausfall im Bahrain-GP, Rückstand auf den WM-Leader Kimi Antonelli inzwischen bei 84 Punkten. Aber bei acht restlichen Rennen (sieben Grands Prix, ein Sprint) sind nur noch 183 Punkte zu gewinnen.

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Natürlich war der Brite nach dem Motorschaden auf dem Sepang International Circuit geknickt. Und da kommt noch mehr. Es war ohnehin so gut wie unvermeidlich, dass der WM-Vierte von 2022 und 2025 früher oder später eine neue Antriebseinheit braucht und damit eine Strafversetzung verdauen muss, nun ist es Gewissheit.

An sich wollte Mercedes mit dem neuen Aggregat für Russell warten bis zum USA-GP auf dem Circuit of the Americas in Texas, denn dort lässt es sich leichter aufholen als auf dem engen Strassenkurs von Singapur.

Aber Bradley Lord, der stellvertretende Teamchef des GP-Rennstalls von Mercedes, hat in Sepang bestätigt: «Wir müssen den Schaden in Ruhe anschauen und verstehen, was das für sein Motorkontingent bedeutet. Aber er hat keine Triebwerke mehr mit geringer Laufleistung. Das könnte durchaus bedeuten, dass wir von unserem ursprünglichen Plan abweichen müssen.»

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Und es wird noch schlimmer: Mercedes wollte für den USA-GP ins Auto von Russell einen verbesserten Motor einbauen. Muss nun aber schon in Singapur eine frische Antriebseinheit verwendet werden, wird es sich um die alte Triebwerkskonfiguration handeln, denn die neue wird noch nicht bereit sein. Bradley Lord: «Wir müssen das noch klären, aber ja – es könnte George da mit doppelter Härte treffen. Das wäre wirklich unglücklich für ihn.»