Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

George Russell gegen Kimi Antonelli in Baku: Das Rennen der letzten Chance?

Ist der Grosse Preis von Aserbaidschan für George Russell die letzte Chance, den WM-Express namens Kimi Antonelli aufzuhalten? Wie der 28-jährige Mercedes-Fahrer aus England seine Chancen einschätzt.

Formel 1

George Russell und Kimi Antonelli
George Russell und Kimi Antonelli
Foto: XPB
George Russell und Kimi Antonelli
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Ein Blick auf dem WM-Stand sagt fast alles: Kimi Antonelli liegt in der Fahrer-WM mit 292 Punkten vorne, Verfolger George Russell steht bei 211. Wenn der Engländer noch an den Titel denken will, dann muss er anfangen, am Vorsprung des Italieners zu knabbern.

Werbung

Werbung

In Monza erhielt Russell dazu die erste Gelegenheit: George auf Startplatz 2, Antonelli hingegen nur auf P19, weil in den Rennwagen von Kimi eine neue Antriebseinheit verbaut werden musste.

Doch im Grand Prix drehte Antonelli den Spiess um: Der 19-Jährige fuhr zum achten Saisonsieg und hat damit in seiner zweiten F1-Saison mehr Siege vorzuweisen als Russell, der im fünften Jahr mit Mercedes steht. Der Brite musste sich in Monza mit dem zweiten Platz begnügen.

Im Artikel erwähnt

Jetzt eine neue Steilvorlage für George Russell: Nach einer bärenstarken Leistung in Baku hat er seine 12. Formel-1-Pole erobert, während Kimi Antonelli eine Mauer küsste und schon in Q1 aufgeben musste. Damit wird der WM-Leader in aller Wahrscheinlichkeit von Startplatz 16 ins Rennen gehen müssen.

Werbung

Werbung

Ist die vielleicht die letzte Möglichkeit für Russell, den WM-Express namens Kimi Antonelli ein wenig ins Stocken zu bringen? Wenn nicht hier in Baku, mit einer so tollen Leistung, wann und wo dann?

TV-Programm

Der 166-fache GP-Teilnehmer Russell sagt am Baku City Circuit: «Ich würde jetzt nicht von einem Durchbruch sprechen. Es läuft einfach sehr gut, schon das ganze Wochenende. Seit der Sommerpause haben meine Mannschaft und ich Fortschritte erzielt beim Umgang mit diesem Auto, leider hat sich das nicht immer bei den Ergebnissen gezeigt.»

«Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier im Rennen einen so grossen Vorsprung haben werden. McLaren war wie aus dem Nichts auf einmal sauschnell, ich konnte es nicht glauben, dass die zwischendurch mit beiden Autos vorne lagen. Mit Max Verstappen muss man immer rechnen. Und natürlich schreibe ich auch Kimi nicht ab. Ich habe nicht vergessen, dass er in Monza von P19 losgefahren ist.»

Hand aufs Herz: Glaubt George Russell, dass Kimi Antonelli – gewissermassen mit einer Hand am WM-Pokal – jetzt die Nerven flattern? Russell: «Nein, das glaube ich nicht. Er war in dieser Saison in den meisten Situationen makellos, auch unter hohem Druck.»

Werbung

Werbung

«Aber wenn wir uns die vergangenen Jahre betrachten, dann haben sich auch WM-Anwärter ab und an mal einen Fehler erlaubt, auch Piloten, die Weltmeister geworden sind. Das passiert im Laufe einer Saison nun mal. Ich für meinen Teil verkaufe meine Haut so teuer als möglich und gebe nicht auf, so lange noch eine Chance besteht, egal wie klein die ist.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr

01

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

04

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

05

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

08

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

09

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

10

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  5. Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM