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George Russell (Mercedes) lächelt Buhrufe weg! Ankündigung für 2027

Als F1-Pilot George Russell in Monza das Podium betrat, wurde er ausgebuht. Der Brite nimmt's aber locker. Und verkündet eine Neuerung für sein Heimrennen in Silverstone in der Saison 2027.

Silja Rulle

Von

Formel 1

George Russell in Monza
George Russell in Monza
Foto: XPB
George Russell in Monza
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Beim Italien-GP in Monza wurde Mercedes-Pilot George Russell zwar von Startplatz 2 beachtlicher Zweiter. Dennoch war ihm danach nicht wirklich zum Lachen zumute. Sein Teamkollege und Stallrivale Kimi Antonelli siegte vor ihm – obwohl er wegen einer Motorenstrafe nur von Platz 19 ins Rennen gegangen war. Eine Demütigung bei gleichzeitiger 18-Punkte-Ausbeute für Russell.

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Buhrufe auf dem Podium

Bei der Trophäen-Übergabe auf dem Podium wurde George Russell dann auch noch von den italienischen (Antonelli-)Fans ausgebuht. Russell machte sich nichts draus, wie er später sagte: «Wenn man im Heimatland von jemand anderem fährt, dann ist das zu erwarten. Ich habe das mit einem Grinsen hingenommen.»

Russell bekommt eigene Tribüne in Silverstone

Bei seinem eigenen Heimrennen 2027 hat Russell dafür umso mehr zu lachen: Er wird in Silverstone kommende Saison erstmals eine eigene Fantribüne haben, den «GRandstand» (kein Tippfehler, sondern eine Anspielung auf Russells Initialen GR im englischen Wort für Tribüne).

Im Artikel erwähnt

Das verkündeten Russell und die Rennstrecke in Silverstone nach dem Monza-Rennen, eine willkommene Aufmunterung also für den Engländer. Russell: «Die Tribüne ist hier im Ausgang von Kurve 1. Man sieht also Kurve 1 und 2 und den guten Überholpunkt von Kurve 3 zu 4.»

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Lando Norris hat seit einiger Zeit auch seine eigene Tribüne in Silverstone, den «Landostand». Lewis Hamilton hat sogar seine eigene Gerade, die Hamilton-Gerade – und die führt übrigens genau hin zum «GRandstand».

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