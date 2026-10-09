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George Russell (Mercedes/2.): «Gegen Verstappen bin ich sehr im Nachteil»

Startplatz 2 für Mercedes-Fahrer George Russell in der spannenden Sprint-Quali auf dem Marina Bay Circuit von Singapur. Der 28-jährige Engländer muss sich Max Verstappen beugen.

Formel 1

George Russell im Mercedes
George Russell im Mercedes
Foto: Mercedes
George Russell im Mercedes
© Mercedes

Im Artikel erwähnt

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George Russell verpasst seine vierte Sprint-Pole um 0,120 Sekunden: Startplatz 2 für das kurze Formel-1-Rennen vom 10. Oktober, hinter Max Verstappen.

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Das ist nicht selbstverständlich, denn zur Erinnerung: George Russell fährt mit jener Mercedes-Spezifikation, die vor dem Bahrain-GP in Malaysia verwendet worden war, Kimi Antonelli ist mit der neuen unterwegs, aber die macht noch Mucken – der WM-Leader nur Siebter.

Der Engländer erzählt über seine Sprint-Quali: «Wir waren den ganzen Tag über konkurrenzfähig, ich war im freien Training Schnellster, dann in SQ1 Dritter und in SQ2 Vierter.»

Im Artikel erwähnt

«Aber wir wussten, dass Max hier verflixt schnell ist. Er hat sich auch für das Vorgehen entschieden, erst ganz kurz vor Schluss auf die Bahn zu gehen und nur eine schnelle Runde zu fahren.»

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«Normalerweise sagen wir: Ein Strassenkurs ist immer ganz zum Schluss am besten, aber dann hast du halt immer noch das Risiko, in eine gelbe Flagge zu geraten oder in den Verkehr.»

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«Wir haben zwei Läufe versucht, und ich könnte nicht behaupten, dass unsere Taktik falsch war. Ich bin happy mit dem zweiten Platz.»

«Was die Fahrzeug-Spezifikation angeht, so ist die alte, mit der ich fahre, ganz offensichtlich nicht so schlecht. Mal sehen, was Kimi mit der neuen Version im Sprint ausrichten kann. Wir glauben noch immer daran, dass das Evo-Paket eine Verbesserung bedeutet. Aber das letzte Wort hat immer die Stoppuhr, und da schaut es für die neue Version nicht so gut aus.»

«Es wird im Sprint nicht einfach sein, Max die Führung abspenstig zu machen. Wir haben hier einen erheblichen Grip-Unterschied von links nach rechts. Im vergangenen Jahr hatten die Fahrer auf der Seite des Pole-Mannes einen grossen Vorteil. Klar werde ich versuchen, Max zu überfallen, aber ich will auch sicherstellen, dass ich meinen Platz gegen Leclerc verteidigen kann.»

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