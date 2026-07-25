George Russell (Mercedes/5.): «Ich habe mir das nicht im Detail angesehen»

Ferrari hat bislang auf dem Hungaroring den Ton angegeben, Lando Norris im McLaren und Max Verstappen im Auto von Red Bull Racing dahinter. Wo ist Mercedes?

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George Russell in beiden Freitagtrainings blasser Fünfter, Kimi Antonelli machte in den ersten 60 Trainingsminuten dem dänischen Reservisten Frederik Vesti Platz, im zweiten Training konnte der Italiener aus verschiedenen Gründen keine schnelle Runde fahren und taucht nur auf P11 auf.

In Belgien litt der Rennwagen von Russell an einem scheinbar unerklärlichen Speed-Mangel. Mercedes wittert ein Software-Problem.

Und nun? Russell, der gegenwärtige WM-Dritte, sagt: «Ehrlich gesagt habe ich es mir das alles nicht im Detail angesehen, weil ich dem Team vertraue, dass alles gelöst wird.»

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«Selbst wenn wir genau das gleiche Problem wie in Belgien hätten, wäre der Unterschied wahrscheinlich nur zehn Prozent von dem gewesen, was wir in Spa gesehen haben, einfach aufgrund der unterschiedlichen Charakteristik dieser zwei Strecken. Das hier ist etwas ganz Anderes.»

«Der Hungaroring fühlt sich komplett anders an als zuvor Spa, und die moderne Antriebseinheit ist auf dieser Strecke ziemlich beeindruckend. Energie-Management ist viel weniger wichtig, wir haben reichlich Dampf aus den Kurven heraus, und die Hinterreifen werden auf der Runde stark beansprucht.»

«Wir haben als Team noch viel Arbeit vor uns, und sowohl für Kimi als auch für mich war das Auto am Freitag ehrlich gesagt alles andere als grossartig. Wir haben reichlich Verbesserungspotenzial. Es war sehr windig und böig, und der Wind wird sich von Freitag auf Samstag drehen – wir müssen es schaffen, die Abstimmung zu optimieren und uns perfekt den neuen Verhältnissen anzupassen.»