George Russell (Mercedes): «Ferrari hat in Mexiko diesen Riesenvorteil»

So schnell geht das in der Formel 1: Vor der Saison 2026 und nach seinem Saisonauftakt-Sieg in Australien galt George Russell als WM-Favorit, aber dann kam der Antonelli-Express in Fahrt – der junge Italiener gewann fünf Rennen in Folge und fuhr Russell in Grund und Boden.

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Gewiss, wenn wir die Saison 2026 im Detail angucken, dann stellen wir fest: Kimi ist ein Glückskind, und George ist ein Pechvogel. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Antonelli einfach der bessere Fahrer ist.

Nun läuft Russell Gefahr, auch WM-Rang 2 einzubüssen: Der Brite steht bei 242 Punkten, Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat nach dem USA-GP 241 auf dem Konto, Max Verstappen 236 und Charles Leclerc 233 – vier Fahrer also innerhalb von zehn Punkten.

Russell sagt im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez: «Das Wochenende in Texas hat unterstrichen, wie schwierig es ist, den Wagen ins beste Arbeitsfenster zu bringen, die vor allem mit den neuen Teilen, die wir seit Malaysia am Auto haben.»

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«Das Wochenende hier wird interessant. Schubverzögerung, wenn der Turbo einsetzt, wird hier ein grosses Thema sein, und Ferrari hat für mich mit dem kleinen Turbolader einen grossen Vorteil.»

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Weiterlesen TV-Programm Live Mexico City: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 01.11.2026 - 23:15

«Im letzten WM-Teil will ich konstanter fahren. Einige Dinge, die da passiert sind, die sind für mich ein Rätsel. In Baku stand ich mit acht Zehntelsekunden Vorsprung auf der Pole-Position, wenig später finde ich mich auf Startplatz 8 wieder. Ich hatte noch nie in meiner Rennkarriere ein Jahr mit solchen Leistungsschwankungen, und ich weiss – das liegt nicht an mir.»