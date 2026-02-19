Weiter zum Inhalt
George Russell (Mercedes): «Gegner sind stark, wir müssen nachlegen»

Kein Team legte in Bahrain mehr Runden zurück als Mercedes, keiner war am Nachmittag schneller als Kimi Antonelli. Aber George Russell sagt: «Unsere Gegner sind stark. Wir müssen nachlegen.»

Rob La Salle

Von

Formel 1

George Russell (Mercedes) vor Lewis Hamilton (Ferrari)
George Russell (Mercedes) vor Lewis Hamilton (Ferrari)
Foto: XPB
George Russell (Mercedes) vor Lewis Hamilton (Ferrari)
© XPB

Im Artikel erwähnt

Mercedes legte am zweitletzten Bahrain-Tag stattliche 157 Runden zurück, fast drei GP-Distanzen. George Russell sass am Vormittag im W17 und fuhr 77 Runden – mehr als jeder andere Fahrer vor der Mittagspause. Sein Programm konzentrierte sich in erster Linie darauf, die jüngsten Updates am Auto weiter zu evaluieren und am Set-up zu arbeiten.

Kimi übernahm das Auto am Nachmittag und legte bis zum Testende 80 Runden zurück. Im Rahmen der Testarbeit auf eine schnelle Runde erzielte er auf den C3-Reifen in 1:32,803 min die schnellste Zeit des Tages.

Russell: «Schwerpunkt nicht auf reinem Speed»

George Russell: «Nach einem soliden ersten Tag gestern konnten wir heute Vormittag eine weitere produktive Session in Bahrain absolvieren. Der Schwerpunkt unseres Programms lag auch heute nicht unbedingt darauf, den reinen Speed zu ermitteln, sondern vielmehr darauf, unsere Updates und den W17 besser kennenzulernen. Das ist uns gelungen, während wir gleichzeitig die meisten Runden aller Teams am Vormittag absolvierten.»

«Morgen haben wir noch einen letzten Testtag auf der Strecke, bevor wir nach Melbourne aufbrechen. Zwar haben wir die verlorene Zeit aus dem ersten Test aufgeholt, aber morgen haben wir dennoch ein sehr volles Programm vor uns. Ich freue mich darauf, am Nachmittag wieder ins Auto zu steigen und mich darauf zu konzentrieren, dem Team dabei zu helfen, Bahrain in der bestmöglichen Position zu verlassen.»

«Wir haben heute erneut einige beeindruckend schnelle Runden und auch Dauerläufe gesehen, die Gegner sind stark. Daher ist es sehr wichtig, dass wir Freitag nachlegen.»

Antonelli: «Ich habe verlorene Testzeit aufgeholt»

Kimi Antonelli: «Wir haben die Zeit, die wir beim ersten Test hier in Bahrain verloren hatten, weiter aufgeholt. Das war unser Ziel für diesen letzten Test vor Saisonbeginn, und wir hoffen, dass es morgen genauso weitergeht. Uns bleibt nur noch ein Testtag, bevor wir nach Melbourne aufbrechen, weshalb jede Runde zählt.»

«Unser Programm umfasste heute viel Setup-Arbeit sowie einige schnelle Runden. Wir konnten alles absolvieren, was wir geplant hatten, und den Tag auf Platz 1 beenden. Das ist zwar positiv, aber die Abstände an der Spitze sind bereits unglaublich gering und lagen heute nur noch im Hundertstelbereich.»

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 2

  2. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

79

1:32,803

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

86

+0,058

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

139

+0,359

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

+0,605

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

72

+0,650

06

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

120

+1,015

07

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

73

+1,184

08

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

77

+1,308

09

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

58

+1,398

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

106

+1,729

