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Mercedes-Pechvogel George Russell: Noch mehr Sorgen in Singapur

George Russell hat in Singapur gleich in mehrfacher Hinsicht schlechte Karten: Der Mercedes-Star muss sich am Ende der Startaufstellung einreihen. Ausserdem wird er ohne Kühlweste unterwegs sein.

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George Russell hätte gerne eine Kühlweste
George Russell hätte gerne eine Kühlweste
Foto: Bearne / XPB Images
George Russell hätte gerne eine Kühlweste
© Bearne / XPB Images

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Rennleiter Riu Marques teilte den Teams am heutigen Donnerstag mit: Sowohl der Sprint als auch der Grand Prix in Singapur werden als Hitzerennen deklariert. Das heisst, dass die Fahrer Kühlwesten einsetzen dürfen – und jene, die das nicht tun, werden zusätzlichen Ballast einsetzen müssen, um den Gewichtsunterschied zu kompensieren.

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Zu den Fahrern, die ohne Kühlweste unterwegs sein werden, gehört George Russell. Der Brite wird das Rennen auf dem Stadtkurs sowieso vom Ende des Feldes in Angriff nehmen müssen, weil er nach seinem Motorschaden in Malaysia eine neue Antriebseinheit einsetzen muss, die das erlaubte Kontingent übersteigt.

Der 28-Jährige wird seine Aufholjagd ohne Kühlweste absolvieren, wie er bestätigt hat. «Wir werden keine Kühlwesten tragen, denn wir haben nicht genug Mittel investiert, um sie verlässlich zu machen. Wenn sie funktioniert, ist sie grossartig. Und ich hätte sie gerne in Malaysia eingesetzt und auch in Singapur. Aber das Team hat mir gesagt, dass es Geld investieren kann, um sie zu entwickeln, aber dass das dann auf die Performance geht.»

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Der Mercedes-Pilot hat eine Lösung für die unliebsame Wahl, die Kühlweste zu entwickeln oder die Mittel für die Leistungssteigerung einzusetzen: «Ich denke, die FIA sollte da tätig werden und einen Extra-Betrag innerhalb des Budgetdeckels festlegen, der für die Entwicklung der Kühlwesten gedacht ist. Oder es sollte ein externes Unternehmen angeheuert werden, das die Westen für alle entwickelt, und wir alle sorgen für die Finanzierung. Denn wir alle sollten sie haben.»

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