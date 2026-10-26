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George Russell (Mercedes): Strafe «lächerlich», Zittern um Platz 2

Nach einem enttäuschenden Formel-1-Wochenende in Austin muss Mercedes-Pilot George Russell um die Vize-WM zittern. Doch der Brite sagt resigniert: Platz 2 in der WM bedeutet ihm sowieso nichts.

Formel 1

George Russell in Austin. Im Hintergrund das neue Gebäude in Kurve 1
George Russell in Austin. Im Hintergrund das neue Gebäude in Kurve 1
Foto: XPB
George Russell in Austin. Im Hintergrund das neue Gebäude in Kurve 1
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Es hätte George Russells Jahr werden können – aber 2026 ist nun das Jahr von Kimi Antonelli. Der WM-Titel ist dem jungen Italiener kaum noch zu nehmen. Sofern nichts völlig Verrücktes passiert, macht Antonelli die WM am Sonntag in Mexiko auch rechnerisch klar (welche Platzierungen es braucht, lesen Sie hier).

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Russell muss um Vize-F1-WM zittern

Antonellis Teamkollege George Russell wurde in Austin nur Achter. Damit muss der Brite jetzt sogar um die Vize-WM zittern. Russell, der mit einem Sieg in Melbourne so stark in die Saison 2026 gestartet war und als WM-Favorit gehandelt wurde, droht nun, im Gesamtklassement abzurutschen. Nach dem US-GP ist Russell nur noch einen Punkt vor seinem Ex-Teamkollegen, dem jetzigen Ferrari-Piloten Lewis Hamilton. Und auch dahinter lauert in Schlagdistanz die Konkurrenz: Nur sechs Punkte hinter Russell liegt Max Verstappen (Red Bull Racing), neun Punkte hinter Russell steht Charles Leclerc (Ferrari). Lando Norris (McLaren) ist WM-Sechster und etwas abgeschlagen, aber mit 211 vs. 242 Punkten auch noch nicht aus dem Rennen.

Nach dem Rennen in Austin sagte Russell resigniert: «So lange wir die Konstrukteurs-WM gewinnen... Das ist die Hauptsache.» Da hat Mercedes 133 Punkte Vorsprung auf Ferrari. 215 Punkte sind noch maximal für ein Team offen (mit fünfmal je Platz 1 und 2). Rein rechnerisch ist das also noch nicht fix. Die Chancen stehen aber sehr gut.

Im Artikel erwähnt

Mercedes-Pilot Russell: Platz 2 bedeutet nichts

Russell: «Ich würde natürlich gern als ‚Best of the Rest‘ die Saison abschließen, aber Platz 2, Platz 3, Platz 5 ist nicht Weltmeister, also bedeutet es nichts.»

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Russell findet Strafe lächerlich

Zu seinem Rennen in Austin – er war als Sechster gestartet und als Achter ins Ziel gekommen, musste unterwegs noch eine Zeitstrafe hinnehmen, weil er die Strecke verlassen hatte und sich so einen Vorteil verschafft hatte – sagte Russell: «Sechs gute Runden und 50 schlechte Runden. Ich muss verstehen, warum das Tempo vor dem Reifenwechsel so schlecht war. Die Strafe war auch ein bisschen lächerlich, aber das ist nach so einem schlechten Wochenende meine geringste Sorge.» Die fünf Sekunden bekam er früh im Rennen augebrummt.

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Über seinen Teamkollegen Kimi Antonelli sagte er: «Er war offensichtlich außerordentlich konkurrenzfähig, und es gibt Anzeichen dafür, dass das Leistungsfenster sehr klein ist. Ich hoffe, dass das eine Erklärung für meinen Geschwindigkeitsmangel im Rennen ist, aber ich muss an mein Team glauben, denn es ist schwer zu verstehen, wenn man so weit hinterherhinkt.»

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01

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Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

1:35:16,650

1:39,086

25

02

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

56

+13,078

1:37,976

18

03

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

56

+17,485

1:39,231

15

04

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

56

+18,515

1:38,457

12

05

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

56

+30,521

1:39,811

10

06

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

56

+34,373

1:39,399

8

07

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

56

+52,674

1:40,328

6

08

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

+54,303

1:39,928

4

09

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

56

+1:19,183

1:39,652

2

10

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

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