George Russell und Mercedes: Trotz XXL-Upgrade schwieriger Freitag

Eine der ganz großen Fragen am Rennwochenende in Malaysia, wo dieses Jahr ausnahmsweise der Große Preis von Bahrain stattfindet, war: Wie gut funktioniert das Mercedes-Upgrade und wie weit bringt es die Stuttgarter nach vorn? Seit Mai hatte Mercedes keine großen Neuerungen mehr gebracht.

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Nach den ersten beiden Trainingseinheiten am Freitag ist das Bild noch nicht ganz klar: Im ersten Training wurde George Russell Zweiter, Kimi Antonelli Fünfter. In der zweiten Session wurde Russell nur Siebter, Antonelli Achter. In der zweiten Einheit gingen die Teams aber auf lange Läufe, insofern sind die Zeiten nur sehr bedingt aussagekräftig. Wie sieht man also bei Mercedes die Lage?

Russell: Verstappen schnell

Mercedes-Pilot George Russell sagte zum Kräfteverhältnis: «Im Moment finde ich, dass Verstappen sehr schnell wirkt, und auch das Renntempo von McLaren sah sehr hoch aus, aber man soll niemals nie sagen.» Max Verstappen (Red Bull Racing) war im ersten Training Schnellster, im FP2 Vierter. McLaren war in der ersten Session weit weg, kam dann im zweiten Training in die Top-3.

Russell: «Unter diesen Bedingungen ist der Reifenverschleiß für alle enorm. Und die Autos bewegen sich in einem ganz anderen Leistungsbereich. Ich denke also, dass wir als Team das Auto einfach noch nicht ganz dort haben, wo wir es brauchen. Wir müssen einige Anpassungen am Setup vornehmen, denn wir liegen etwas hinter dem Tempo zurück.» Und hoffentlich aus Mercedes-Perspektive kommt so dann auch das Upgrade zum Tragen?

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Bradley Lord, stellvertretender Teamchef bei Mercedes, sagte: «Es war wahrscheinlich einer unserer bisher schwierigsten Freitage in dieser Saison, und die Wettbewerbslage ähnelt viel eher der beispielsweise in Ungarn als vielleicht der vom vergangenen Wochenende in Baku.» In Baku siegte Russell dominant. In Budapest gewann Lando Norris (McLaren).

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Lord: «Das Feedback der Fahrer zu den Upgrades war positiv, sie spüren mehr Abtrieb in den Hochgeschwindigkeitskurven und so weiter. Wir müssen sicherstellen, dass wir das Auto so einstellen, dass es mit diesem Update optimal funktioniert. Wir haben an diesem Wochenende keine Möglichkeit, das Update rückgängig zu machen – wir müssen also mit dem auskommen, was wir haben, und das Beste daraus machen.»