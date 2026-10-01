Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

George Russell: So viel soll das neue Mercedes-Upgrade wirklich bringen

Mercedes bringt viele Neuerungen mit nach Sepang. Es ist das erste größere Upgrade-Paket seit dem Mai für die Silberpfeile. George Russell verrät Details – und schätzt ein, was möglich ist.

Formel 1

Mercedes-Pilot George Russell
Mercedes-Pilot George Russell
Foto: XPB
Mercedes-Pilot George Russell
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Mercedes ist mit einem großen Upgrade-Paket nach Malaysia gereist. Es wird die letzte große Charge Neuerungen des Jahres. Silberpfeil-Pilot George Russell, der WM-Zweiter ist und mit seinem Sieg vorige Woche in Baku ein wenig näher an seinen Teamkollegen Kimi Antonelli rangekommen ist, verriet ein paar Details.

Werbung

Werbung

Russell: «Es ist ein großer Schritt. Wir halten es allein deshalb für einen großen Schritt, weil es schon so lange her ist, seit wir das letzte Mal ein Upgrade mitgebracht haben. Es ist ziemlich ungewöhnlich, bereits im Mai ein Upgrade zu haben und dann erst wieder im Oktober. Als einzelner Upgrade-Schritt ist er also groß. Aber in einer normalen Saison ist das einfach eine ganz normale Entwicklung, die man von einem Upgrade-Paket im Mai bis Oktober erwarten würde.» Also ist der Sprung groß – aber eben hauptsächlich, weil er in einem einzigen Satz gemacht wird.

Russell: «Ich hoffe, dass es uns wieder an die Spitze auf diesen Strecken bringen wird, die für uns in den letzten sechs Rennen eine größere Herausforderung waren.» Also auch in Malaysia? Russell zu den Aussichten auf dem Sepang International Circuit: «Wir haben ein sehr effizientes Auto auf den Rennstrecken mit einem geringeren Luftwiderstand. In Aserbaidschan und in Monza waren wir also sehr konkurrenzfähig. Red Bull stand sowohl in Monza als auch in Aserbaidschan auf dem Podium. Ich gehe daher davon aus, dass Malaysia etwas näher an den Rennstrecken von Madrid, Budapest und Zandvoort liegen wird, auf denen Teams wie Ferrari und McLaren stark abgeschnitten haben. Das wird also ein interessantes Rennen werden.»

Im Artikel erwähnt

Russell verriet noch ein wenig mehr zum Upgrade: «Die Eigenschaften des Autos ändern sich, aber nichts Grundlegendes. Offensichtlich macht die Steigerung des Abtriebs den größten Teil des Pakets aus. Auf den Geraden sind wir ziemlich windschnittig, daher war es für uns unter dem Gesichtspunkt des Luftwiderstands wichtig, diesen niedrigen Luftwiderstand beizubehalten. Das hat uns auf einer Reihe von Rennstrecken definitiv geholfen, aber es handelt sich lediglich um ein recht konventionelles Upgrade-Paket.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

292

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

211

3

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

191

4

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

186

5

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

167

6

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

145

7

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

120

8

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

71

9

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

59

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

41

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM