George Russell nach Montreal-Pole: «Diese Bestzeit kam aus dem Nichts»

Grandiose Vorstellung von George Russell im hochspannenden Qualifying zum Traditions-GP von Kanada: Der 28-jährige Engländer lässt WM-Leader Kimi Antonellil und Weltmeister Lando Norris hinter sich und darf sich über seine neunte Pole-Position in der Königsklasse freuen.

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Es ist die dritte Pole in Folge von Russell auf dem Circuit Gilles Villeneuve und gleichzeitig seine zweite 2026 nach Shanghai. Für seinen Rennstall Mercedes ist dies die 148. F1-Pole und die siebte beim Kanada-GP.

Die Ausgangslage von Russell ist sehr gut: Von bislang 44 Grands Prix auf dieser Bahn wurden 22 vom besten Startplatz aus gewonnen (und sieben der letzten neun GP). So wie das George vor einem Jahr gelungen ist.

Russell nach der Quali: «Da haben wir uns das Leben selber schwer gemacht. Kein Gefühl ist schöner, wenn du scheinbar aus dem Nichts auf Platz 1 kommst.»

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«Wenn du vom Sprint in die GP-Quali gehst, dann ist das eine ganz neue Herausforderung. Das Auto fühlte sich auf einmal komplett anders an. Wir haben einige Änderungen vorgenommen, im Hinblick auf den Grand Prix, der wohl auf nasser Bahn stattfinden wird. Wir müssen sehen, ob die alle richtig sind.»

«Das Auto war nicht mehr so gut wie zuvor, umso erstaunlicher, dass es am Ende wieder gereicht hat für den besten Startplatz. Ich musste mich auf das veränderte Handling des Autos frisch einstellen, zum Glück ist mir das gelungen.»

Wie wird das mit Russell gegen Antonelli im Grand Prix, nach dem Zoff im Sprint? George: «Wir haben das geklärt. Wir sind Racer, wir wollen beide gewinnen, aber wir respektieren einander auch. Das wird kein Problem sein. Aber wir sind ja nicht alleine auf der Bahn, die Gegner sind uns auf den Fersen, das haben wir vorhin gesehen. Und ein Regen-GP stellt ohnehin alles auf den Kopf.»