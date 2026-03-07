Weiter zum Inhalt
George Russell nach Pole: «Wir wussten, dass das Auto viel Potenzial hat»

Während der Tests hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff noch die eigene Leistung heruntergespielt. Im ersten Qualifying des Jahres in Melbourne zeigte sich aber: Der Vorsprung der Sternfahrer ist gross.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

George Russell bestätigte im Melbourne-Qualifying die starke Mercedes-Form
George Russell bestätigte im Melbourne-Qualifying die starke Mercedes-Form
Foto: Batchelor / XPB Images
George Russell bestätigte im Melbourne-Qualifying die starke Mercedes-Form
© Batchelor / XPB Images

Im Artikel erwähnt

George Russell hatte bereits im dritten Training einen Vorgeschmack auf seine starke Form geliefert, im Qualifying zeigte er dann, wie gross der Mercedes-Vorsprung auf den Rest des Feldes war. Sein Teamkollege Kimi Antonelli, der im dritten Training noch einen kostspieligen Crash produziert hatte, konnte dank der starken Arbeit des Mercedes-Teams zwar am Abschlusstraining teilnehmen. Er blieb aber knapp drei Zehntel langsamer als Russell.

Isack Hadjar, der im Red Bull Racing-Renner die drittschnellste Runde drehte, war mehr als sieben Zehntel langsamer als der schnellere der beiden Mercedes-Piloten. Russell freute sich: «Das war ein grossartiger Tag. Wir wussten, dass das Auto viel Potenzial hat. Aber bis zum ersten Samstag des Jahres kannst du nie wissen, was wirklich ist.»

«Im Verlauf des Nachmittags fielen die Temperaturen etwas und uns spielt das offenbar in die Hände», fügte der 28-Jährige an. Und mit Blick auf die Quali-Teilnahme seines Teamkollegen fügte er an: «Ich bin wirklich glücklich, Kimi hier zu haben, denn das Team musste so hart arbeiten, damit sein Auto rechtzeitig wieder einsatzbereit war. Sie haben unglaubliche Arbeit geleistet.»

Russell verriet auch: «Es ist nicht einfach, eine schnelle Runde zu drehen und ich bin schon sehr gespannt, wie der Einsatz morgen ausfallen wird, es könnte sehr spannend werden. Ich hoffe, dass wir ein gutes Rennen zeigen können», fügte der fünffache GP-Sieger an.

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 3. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

8

1:18,518

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

7

+0,293

03

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

7

+0,785

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

8

+0,809

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

9

+0,862

06

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

8

+0,957

07

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

8

+0,960

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

6

+1,476

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

6

+2,729

