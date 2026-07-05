George Russell nach Quali zum Silverstone-Heimspiel: «Das ist frustrierend»

Dass George Russell sich im Qualifying zu seinem Heimspiel auf dem Silverstone Circuit schwer tat, zeigte sich schon im ersten Qualifying-Segment. Der Mercedes-Routinier wurde von einer Windböe überrascht und geriet neben die Strecke. Dennoch schaffte er es, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien und aus eigener Kraft zurück an die Box zu fahren.

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Dort liess sich der Lokalmatador frische Reifen geben und rückte danach noch einmal zur Zeitenjagd aus. Als Zehntschnellster schaffte er es auch ins Q2, wo er die viertschnellste Runde drehte. Sein Rückstand auf seinen Teamkollegen Kimi Antonelli, der bereits im mittleren Abschnitt des Qualifyings der schnellste war, betrug da noch 0,427 sec. Diesen verkürzte er im Top-10-Segment auf 0,37 sec, allerdings belegte er damit erneut den vierten Platz.

Danach klagte der 28-Jährige: «Wir haben nach dem Qualifying zum Sprint die Daten analysiert und gesehen, dass ich den ganzen Speed auf den Geraden verlor. Da waren es ein paar Zehntel, die ich liegen gelassen hatte. Wir haben gedacht, dass wir das Problem ausgemacht und aus der Welt geschafft hatten, aber offenbar war das nicht der Fall.»

«Und im GP-Qualifying war es nicht anders, die Speed-Messungen zeigen, dass ich im letzten Sektor 6 km/h langsamer war, als ich es hätte sein sollen. Im mittleren Sektor waren es 3 km/h. Und das Problem habe nicht nur ich, auch Kimi und alle anderen Piloten, die mit Mercedes-Power unterwegs waren, kämpften mit dem fehlenden Tempo. Wir wissen nicht genau, was los ist, das Team arbeitet hart, um es herauszufinden, aber natürlich ist das frustrierend», gestand der siebenfache GP-Sieger.

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