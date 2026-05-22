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George Russell nach Sprint-Pole: «Ich muss beim Start auf der Hut sein»

George Russell hat sich auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal die Sprint-Pole von Kanada gekrallt. Der Mercedes-Fahrer ist nach seiner tollen Leistung happy: «Endlich wieder auf P1.»

Formel 1

George Russell rast in Montreal zur Sprint-Pole
George Russell rast in Montreal zur Sprint-Pole
Foto: XPB
George Russell rast in Montreal zur Sprint-Pole
© XPB

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Das war stark: Zweite Sprint-Pole für den Engländer George Russell für das kurze Rennen in Kanada, seine zweite in der Saison 2026 nach China. Der Mercedes-Fahrer hat WM-Leader Kimi Antonelli und Weltmeister Lando Norris hinter sich gelassen.

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Das ist ein ganz wichtiges Erfolgserlebnis für Russell, nach drei GP-Poles und drei GP-Siegen von Kimi Antonelli in Serie. Russell will hier in Montreal das Ruder herumwerfen.

Der 28-jährige Engländer erzählt nach der spannenden Sprint-Quali: «Es fühlt sich prima an, wieder auf P1 zu sein, ist schon eine Weile her! Auch als ich ein schwieriges Wochenende in Miami hatte, habe ich nie auch nur einen Moment an mir gezweifelt.»

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«Kanada ist eine fabelhafte Rennstrecke, wenn die Reifen Grip haben, dann werden die Autos hier richtiggehend lebendig, ein wunderbares Gefühl.»

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«Wir hatten in Florida gesehen, dass McLaren und Ferrari zugelegt haben, ich bin erleichtert, dass wir hier unser Evo-Paket endlich am Wagen haben. Alles damit scheint gut zu funktionieren.»

«Nun konzentriere ich mich ganz auf den Sprint. Unsere Starts sind in diesem Jahre nicht so berauschend, obschon wir kleine Fortschritte gemacht haben. Wer steht hinter mir und Kimi? Norris? Oh, die McLaren starten in der Regel solide, da müssen wir auf der Hut sein.»

  • Auf Pole für den Sprint

  • Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

  • Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

  • Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

  • Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

  • Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

  • Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

  • Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

  • Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

  • Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

  • Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

  • Shanghai 2026 – George Russell (GB), Mercedes

  • Miami 2026 – Lando Norris (GB), McLaren

  • Montreal 2026 – George Russell (GB), Mercedes

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