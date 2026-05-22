George Russell nach Sprint-Pole: «Ich muss beim Start auf der Hut sein»

Das war stark: Zweite Sprint-Pole für den Engländer George Russell für das kurze Rennen in Kanada, seine zweite in der Saison 2026 nach China. Der Mercedes-Fahrer hat WM-Leader Kimi Antonelli und Weltmeister Lando Norris hinter sich gelassen.

Werbung

Werbung

Das ist ein ganz wichtiges Erfolgserlebnis für Russell, nach drei GP-Poles und drei GP-Siegen von Kimi Antonelli in Serie. Russell will hier in Montreal das Ruder herumwerfen.

Der 28-jährige Engländer erzählt nach der spannenden Sprint-Quali: «Es fühlt sich prima an, wieder auf P1 zu sein, ist schon eine Weile her! Auch als ich ein schwieriges Wochenende in Miami hatte, habe ich nie auch nur einen Moment an mir gezweifelt.»

«Kanada ist eine fabelhafte Rennstrecke, wenn die Reifen Grip haben, dann werden die Autos hier richtiggehend lebendig, ein wunderbares Gefühl.»

Werbung

Werbung

«Wir hatten in Florida gesehen, dass McLaren und Ferrari zugelegt haben, ich bin erleichtert, dass wir hier unser Evo-Paket endlich am Wagen haben. Alles damit scheint gut zu funktionieren.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

«Nun konzentriere ich mich ganz auf den Sprint. Unsere Starts sind in diesem Jahre nicht so berauschend, obschon wir kleine Fortschritte gemacht haben. Wer steht hinter mir und Kimi? Norris? Oh, die McLaren starten in der Regel solide, da müssen wir auf der Hut sein.»